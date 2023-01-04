هشدار کره جنوبی به لغو توافق نظامی با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در ادامه افزایش تنشها در شبهجزیره کره، دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد اگر کره شمالی بار دیگر حریم هوایی کره جنوبی را نقض کند، توافق نظامی با کره شمالی را لغو میکنیم.
توافق نظامی بین کره جنوبی و کره شمالی سال ۲۰۱۸ و در حاشیه دیدار «مون جائهاین»، رئیسجمهور وقت کره جنوبی و «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی امضاء شد.
طبق این توافقنامه، دو کشور توافق کردند که «همه اقدامات خصمانه» بین دو کشور لغو، یک منطقه پرواز ممنوع در مناطق مرزی ایجاد و مینها و پاسگاههای دیدهبانی در «منطقه غیرنظامی» برداشته شود. برهمزدن این توافق یعنی برگشت پاسگاههای مرزی، رزمایشهای با آتش زنده (live-fire) در منطقه پیشتر پرواز ممنوع و آغاز پخش تبلیغات در مناطق مرزی که همه این اقدامات خشم پیونگیانگ را قبل از توافق برمیانگیخت.
دوشنبه پیش ورود پهپادهای کره شمالی به حریم هوایی سئول، توجه منتقدان را به پدافند هوایی کره جنوبی جلب کرد و این در حالی است که سئول تلاش دارد تا تهدیدهای فزاینده هستهای و موشکی پیونگیانگ را محدود کند.
ارتش کره جنوبی بابت واکنشی که در قبال ورود پهپادها به حریم هوایی سئول از خود نشان داده، عذرخواهی و اعلام کرده که به دلیل کوچک بودن پهپادها، قادر به سرنگون کردن آن نبوده است.
دیپلماتهای وزارت امور خارجه کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در رایزنی تلفنی سه جانبه، اولین پرتاب موشک پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۳ را محکوم کردند و هشدار دادند که چنین اقدامات تحریک آمیزی، کره شمالی را به انزوای بیشتر خواهد کشاند.
وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که سئول با هدف افزایش قوای خود در راستای مقابله با پهپادهای کره شمالی، ظرف پنج سال آینده ۵۶۰ میلیارد «وون» معادل ۴۴۱ میلیون دلار هزینه خواهد کرد.
این برنامه در طرح جامع دفاعی کوتاهمدت کره جنوبی برای سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ گنجانده شده است. پهپادهای کره شمالی برای نخستین بار از سال ۲۰۱۷ تاکنون، طی روزهای اخیر به حریم هوایی سئول وارد شدند.
وزارت دفاع کره جنوبی این بودجه را برای چهار پروژه با هدف تقویت قوای مقابله با پهپاد تخصیص داده که از جمله این اقدامات تقویتی میتوان به تامین یک لیزر هوابرد برای سرنگون کردن پهپادها و همچنین یک پارازیتانداز برای مختل کردن مسیر پرواز پهپادهای کوچکتر اشاره کرد.
همچنین کره شمالی روز شنبه سه موشک بالستیک کوتاه برد را به سمت دریای ژاپن آزمایش کرد. یونهاپ به نقل از ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) گفت، این موشکها از شهرستان چونگوا در استان هوانگهای کره شمالی حدود ساعت ۸ صبح به وقت محلی روز شنبه (۲۳:۰۰ روز جمعه به وقت گرینویچ) شلیک شدند. کره شمالی روز یکشنبه نیز یک موشک بالستیک کوتاه برد دیگر پرتاب کرد که اولین موشکی بود که در سال ۲۰۲۳ توسط پیونگ یانگ آزمایش شد.
در گفتگوی سه جانبه اخیر دیپلماتهای آمریکا، کره جنوبی و ژاپن، آنها پرتاب آزمایشی موشک کره شمالی را به شدت محکوم و تاکید کردند که تنها راه کره شمالی برای کاهش رنج شهروندانش در شرایط بحران اقتصادی، خودداری بیشتر از اقدامات تحریک آمیز و بازگشت به گفتگو و هدایت منابع دولتی از توسعه موشکی به بهبود وضعیت رفاه عمومی است.
سه کشور همچنین تاکید کردند که اقدامات تحریک آمیز کره شمالی انزوای این کشور را عمیقتر خواهد کرد و همزمان باعث آمادگی دفاعی بیشتر ائتلاف آمریکا و کره جنوبی و ژاپن و پاسخی متحد و قاطع از سوی جامعه بین المللی خواهد شد.
این دیپلماتهای ارشد خاطرنشان کردند که اقدامات اعلام شده توسط پیونگ یانگ برای افزایش قابلیتهای دفاع از خود پوچ است و فقط وضعیت را بدتر میکند.
موضع گیری سه کشور ژاپن، کره جنوبی و آمریکا پس از آزمایش اخیر کره شمالی صورت گرفته است. روز یکشنبه همچنین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعلام کرد که آمریکا به بهانه تقویت همکاری با کره جنوبی و ژاپن، در حال ایجاد «نسخه آسیایی ائتلاف ناتو» است.
رهبر کره شمالی در جریان نشست عمومی حزب کارگر کره شمالی گفت: آمریکا در سال ۲۰۲۲ دائماً انواع مختلف ابزارهای حمله هستهای را به کره جنوبی ارسال کرد و فشار نظامی بر کره شمالی را به حداکثر رساند. وی افزود: آمریکا در عین حال، به سمت تحقق همکاری سهجانبه تمامعیار با ژاپن و کره جنوبی حرکت کرده و همزمان سخت در تلاش است تا یک ائتلاف نظامی جدید همچون نسخه آسیایی ناتو را تحت لوای «تحکیم اتحاد» ایجاد کند.
کیم جونگاون همچنین در بحبوحه چالشهای خارجی خطرناک و شرایط کنونی روابط بین دو کره، بر اهمیت تقویت توانمندیهای دفاعی پیونگیانگ تاکید کرد.
کره شمالی در ماههای اخیر در حوزه آزمایشهای موشکی، فعال بوده است. پیونگیانگ در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ آزمایش موشکی انجام داد و حدود ۷۰ موشک از جمله یک موشک بالستیک قارهپیما (در ماه نوامبر)، شلیک کرد. این اقدامات در واکنش به رزمایشهای مشترک آمریکا و کره جنوبی در منطقه انجام شد.
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