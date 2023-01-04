رایزنی سران آمریکا و ژاپن درباره جنگ اوکراین و کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) در کاخ سفید میزبان «فومیو کیشیدا»، نخست‌وزیر ژاپن خواهد بود.

بر اساس این بیانیه «سلاح‌های غیرقانونی و کشتارجمعی کره شمالی، جنگ روسیه علیه اوکراین، حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان» از محورهای اصلی گفت‌وگوی سران آمریکا و ژاپن است.

اعلام دیدار سران آمریکا و ژاپن در بحبوحه افزایش تنش‌ها در شبه‌جزیره کره انجام می‌شود. دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کره جنوبی، آمریکا و ژاپن در رایزنی تلفنی سه جانبه، اولین پرتاب موشک پیونگ یانگ در سال ۲۰۲۳ را محکوم کردند و هشدار دادند که چنین اقدامات تحریک آمیزی، کره شمالی را به انزوای بیشتر خواهد کشاند.

کره شمالی روز شنبه سه موشک بالستیک کوتاه برد را به سمت دریای ژاپن آزمایش کرد. یونهاپ به نقل از ستاد مشترک ارتش کره جنوبی (JCS) گفت، این موشک‌ها از شهرستان چونگوا در استان هوانگهای کره شمالی حدود ساعت ۸ صبح به وقت محلی روز شنبه (۲۳:۰۰ روز جمعه به وقت گرینویچ) شلیک شدند. کره شمالی روز یکشنبه نیز یک موشک بالستیک کوتاه برد دیگر پرتاب کرد که اولین موشکی بود که در سال ۲۰۲۳ توسط پیونگ یانگ آزمایش شد.

در گفتگوی سه جانبه دیپلمات‌های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن، آنها پرتاب آزمایشی موشک کره شمالی را به شدت محکوم و تاکید کردند که تنها راه کره شمالی برای کاهش رنج شهروندانش در شرایط بحران اقتصادی، خودداری بیشتر از اقدامات تحریک آمیز و بازگشت به گفتگو و هدایت منابع دولتی از توسعه موشکی به بهبود وضعیت رفاه عمومی است.

سه کشور همچنین تاکید کردند که اقدامات تحریک آمیز کره شمالی انزوای این کشور را عمیق‌تر خواهد کرد و همزمان باعث آمادگی دفاعی بیشتر ائتلاف آمریکا و کره جنوبی و ژاپن و پاسخی متحد و قاطع از سوی جامعه بین المللی خواهد شد.

این دیپلمات‌های ارشد خاطرنشان کردند که اقدامات اعلام شده توسط پیونگ یانگ برای افزایش قابلیت‌های دفاع از خود پوچ است و فقط وضعیت را بدتر می‌کند.

موضع گیری سه کشور ژاپن، کره جنوبی و آمریکا پس از آزمایش اخیر کره شمالی صورت گرفته است. روز یکشنبه همچنین کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی اعلام کرد که آمریکا به بهانه تقویت همکاری با کره جنوبی و ژاپن، در حال ایجاد «نسخه آسیایی ائتلاف ناتو» است.

رهبر کره شمالی در جریان نشست عمومی حزب کارگر کره شمالی گفت: آمریکا در سال ۲۰۲۲ دائماً انواع مختلف ابزارهای حمله هسته‌ای را به کره جنوبی ارسال کرد و فشار نظامی بر کره شمالی را به حداکثر رساند. وی افزود: آمریکا در عین حال، به سمت تحقق همکاری سه‌جانبه تمام‌عیار با ژاپن و کره جنوبی حرکت کرده و همزمان سخت در تلاش است تا یک ائتلاف نظامی جدید همچون نسخه آسیایی ناتو را تحت لوای «تحکیم اتحاد» ایجاد کند.

کیم جونگ‌اون همچنین در بحبوحه چالش‌های خارجی خطرناک و شرایط کنونی روابط بین دو کره، بر اهمیت تقویت توانمندی‌های دفاعی پیونگ‌یانگ تاکید کرد.

کره شمالی در ماه‌های اخیر در حوزه آزمایش‌های موشکی، فعال بوده است. پیونگ‌یانگ در سال ۲۰۲۲ حدود ۴۰ آزمایش موشکی انجام داد و حدود ۷۰ موشک از جمله یک موشک بالستیک قاره‌پیما (در ماه نوامبر)، شلیک کرد. این اقدامات در واکنش به رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی در منطقه انجام شد.