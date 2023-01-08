به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ اعلام کرد: ارتش کره جنوبی در راستای افزایش توانمندی‌هایش برای شناسایی و رصد پهپادهای کوچک کره شمالی، در صدد خرید سامانه دفاعی «چشم الکترونیک» از اسرائیل (رژیم صهیونیستی) است.

بنابراین گزارش، در اواخر ماه دسامبر گذشته ناکامی ارتش کره جنوبی در مقابله با نفوذ ۵ فروند پهپاد کره شمالی، موجب انتقادات شدیدی از وزارت دفاع کره جنوبی شده بود.

در آن زمان مشخص شد که یکی از پهپادهای کره شمالی توانسته به منطقه پرواز ممنوع یونگ سان در مرکز سئول که دفتر ریاست جمهوری در آن قرار دارد، نفوذ کرده و بر فراز آن پرواز کند.

در همین راستا، ارتش کره جنوبی در صدد تقویت سامانه دفاع هوایی خود با خریداری سیستم هایی نظیر چشم الکترونیک و اسکای اسپوتر از رژیم صهیونیستی، است.

این سامانه های دفاع هوایی تولید شرکت صهیونیستی رافائل است که می تواند پرواز پهپادهای کوچک و بالن ها را شناسایی کرده و با استفاده از سیستم هشدار سریع آن را به اطلاع برساند.