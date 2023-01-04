جزییات جدید از سانحه رخ داده برای بازیگر سینما/ عمدی در کار نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کلانتر شهر واشو دیروز سه‌شنبه گفت جرمی رنر در حالی که مشغول کمک به یکی از اعضای خانواده‌اش بود که ماشینش در برف گیر کرده بود، و هنگام روبیدن برف دچار سانحه شد.

در نشستی خبری اعلام شد اتومبیل جرمی رنر که یکی از اعضای خانواده خودش راننده‌اش بود در برف گیر کرد و این بازیگر برای کمک به حرکت اتومبیل به سراغ ماشین برف‌روبی رفت که بیش از ۷۰۰ کیلوگرم وزن دارد و توانست اتومبیل را بکسل کند و از برف بیرون بیاورد و وقتی از این ماشین پیاده می‌شد دوباره ماشین برف‌روبی شروع به حرکت کرد و در حالی که رنر سعی می‌کرد خود را به داخل کابین بکشد، زیر ماشین رفت و در نهایت این ماشین عظیم در برابر برف زیادی که جلویش بود متوقف شد.

کلانتر تاکید کرد که این تنها یک تصادف متاثرکننده بود و عمدی در کار نبود. وی افزود در زمان وقوع حادثه یک متر برف تازه روی زمین نشسته بود و بسیاری از خودروها در جاده رها شده بودند و مسیر را مسدود کرده بودند و به همین دلیل رسیدن به محل سانحه سخت شده بود.

رنر در عین حال دیروز یک سلفی در اینستاگرام منتشر کرد و نوشت از سخنان محبت‌آمیز همه‌تان متشکرم. الان وضعم درست نیست تا بتوانم تایپ کنم و جواب محبت‌هایتان را بدهم.

در این سانحه ضربه شدیدی به قفسه سینه رنر وارد شد و با شکستگی استخوان هم روبه رو شد. روز دوشنبه ۲ عمل جراحی روی او انجام شد و پزشکان اعلام کردند گرچه وی خون زیادی از دست داده اما وضعیتی باثبات دارد.

وی پس از سانحه به بیمارستانی در همان منطقه منتقل شده بود.

۲ هفته پیش از این حادثه رنر عکسی از خود در اینستاگرام منتشر کرده بود که در حال راندن این ماشین برف روب بود.

جرمی رنر بازیگر دنیای سینمایی مارول است و در فیلم‌هایی مانند «انتقام‌جویان»، «انتقام‌جویان: پایان بازی»، «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» و «ثور» بازی کرده است. او در فیلم‌های اکشن «ماموریت غیرممکن» و «بورن» هم بازی کرده است.