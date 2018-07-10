به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، تاد مک‌فارلین هنرمند کمیک نخستین تجربه کارگردانی‌اش را در پروژه‌ای انجام می‌دهد که خودش نویسنده آن است.

در این فیلم که با عنوان «اسپاون» ساخته می‌شود جرمی رنر و جیمی فاکس بازی می‌کنند. این فیلم که فیلمنامه‌اش را هم مک‌فارلین با اقتباس از یکی از کمیک بوک هایش نوشته است، ساخته می‌شود. وی که تصویرگر آثار کمیک نیز است با این پروژه نخستین تجربه کارگردانی‌اش را ثبت می‌کند.

فاکس در این فیلم در نقش آل سیمونز بازی می‌کند؛ ماموری سیاه‌پوست که به او خیانت و کشته شده است و روح او به دلیل افرادی که بی گناه کشته راهی جهنم می‌شود. اما او با شیطان قراردادی می‌بندد که به او اجازه می‌دهد به زمین بازگردد و همسرش را ببیند اما پنج سال از زمان مرگ او گذشته و همسرش تغییر کرده است.

در این فیلم جرمی رنر در نقش یک پلیس خوب ظاهر می‌شود که با افسرهای فاسد احاطه شده و در عین حال شخصیت او نقشی کلیدی در این کمیک دارد. این بازیگر نامزد اسکار در نقش بازرس «توویچ» ویلیامز بازی می کند. در ماه می جیمی فاکس برای نقش اصلی این فیلم انتخاب شده بود.

برای تولید این فیلم پاییز مدنظر قرار گرفته است.

از این کمیک پیشتر در سال ۱۹۹۷ فیلمی با بازی مایکل جای وایت ساخته شده بود. آن فیلم اکشن ابرقهرمانی ترسناک آمریکایی به نویسندگی آلن بی. مک‌اِلروی و کارگردانی مارک ای.زی. دیپه ساخته شد و جان لگویزمائو، مارتین شین، تریسا رندل، نیکول ویلیامسون و دی بی سویینی دیگر بازیگرانش بودند.

رنر با فیلم «برچسب» روی پرده‌های نقره‌ای است که در آن با اد هلمز و جان هم هم‌بازی شده است. او قرار است در فیلم «انتقام‌جویان ۴» نیز ظاهر شود.