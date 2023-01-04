رونالدو رکورد پرسپولیس را شکست/ النصر پرطرفدارترین تیم آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی فوتبال جهان سرانجام با عقد قراردادی تا سال ۲۰۲۵ به تیم النصر عربستان پیوست و روز گذشته مراسم معارفه این بازیکن با حضور هواداران در مجموعه ورزشی «مرسول پارک» ریاض برگزار شد.

رونالدو با حضور در النصر، به پردرآمدترین فوتبالیست جهان تبدیل شد و قرارداد سالانه او حدود ۱۰۰ میلیون یورو است.

النصر البته همانطور که پیش بینی می‌شد با رونالدو توجه تمام رسانه‌های جهان را به خود جلب کرد و تصاویر و خبرهای مربوط به حضور این اسطوره پرتغالی در عربستان در سراسر دنیا مخابره شد.

یکی از اولین تأثیرات حضور رونالدو در باشگاه عربستانی افزایش تعداد دنبال کنندگان این تیم در اینستاگرام و توئیتر بود. النصر تا پیش از عقد قرارداد با رونالدو کمتر از ۱ میلیون نفر دنبال کننده در اینستاگرام داشت اما در یک هفته، این تعداد به چند میلیون نفر رسید.

تا ظهر امروز چهارشنبه تعداد فالوئرهای باشگاه النصر در اینستاگرام به ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است. النصر با این تعداد دنبال کننده، باشگاه پرسپولیس ایران را هم که مدتها با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار فالوئر در صدر باشگاه‌های آسیا قرار داشت، رد کرد.

النصری ها که کُری سنگینی با تیم الهلال رقیب سنتی خود در عربستان دارند، همان چند روز پیش این باشگاه را هم در اینستاگرام پشت سر گذاشتند. الهلال در حال حاضر ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دنبال کننده دارد.

اما باشگاه استقلال ایران را هم می‌توان در زمره تیم‌های پرطرفدار در آسیا دانست چرا که آنها هم ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار فالوئر در اینستاگرام دارند.

باشگاه‌های محبوب و موفق آسیا در اینستاگرام عبارتند از:

عربستان

النصر: ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر

الهلال: ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر

الاتحاد: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر

الاهلی: ۷۸۸ هزار نفر

ایران

پرسپولیس: ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر

استقلال: ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر

تراکتور: ۸۵۰ هزار نفر

سپاهان: ۲۹۴ هزار نفر

امارات

العین: ۳۴۳ هزار نفر

النصر: ۹۳ هزار نفر

الوصل: ۱۰۶ هزار نفر

قطر

السد: ۲۴۸ هزار نفر

الدحیل: ۱۴۹ هزار نفر

ژاپن

اوراواردز: ۱۴۱ هزار نفر

ویسل کوبه: ۲۸۵ هزار نفر

‌اف سی توکیو: ۹۱ هزار نفر

یوکوهاما: ۴۵ هزار نفر

کره جنوبی

پوهانگ استیلرز: ۳۳ هزار نفر

اف. سی سئول: ۴۴ هزار نفر

سوان سامسونگ: ۵۰ هزار نفر

البته در کشورهای دیگر از جمله اندونزی و هندوستان هم هستند باشگاه‌هایی که دنبال کنندگان بالایی دارند اما در سطح قاره آسیا نام چندان شناخته شده‌ای نیستند:

پرسیب بوندانگ اندونزی: ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر

پرسیجا اندونزی: ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر

کرالا هند: ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر

جوهر دارالتعظیم مالزی: ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر