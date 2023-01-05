خدمات ناوگان اتوبوسرانی تهران بدون وقفه‌ در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی هاشمی با اعلام اینکه نسبت به تجهیز ناوگان امداد خودرو به امکانات لازم و مجهز کردن آنها به زنجیر چرخ اقدام شده است، گفت: در پی بارش برف در روز جاری، عوامل اجرایی شرکت با حضور به موقع و با بکارگیری از شن و نمک در مسیر خطوط اتوبوسرانی به ویژه در خطوط شمالی - جنوبی برای پیشگیری از حوادث احتمالی اقدامات لازم را انجام دادند.

وی با اشاره به اینکه برای همه اتوبوس‌ها ضد یخ زده شده است، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی شرکت واحد در آماده‌باش کامل هستند و خودروهای امدادی نیز در مسیرهای شیب‌دار مستقر شده‌اند.

سرپرست معاونت بهره‌برداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی به مسافران گرامی بدون هیچ وقفه‌ای در حال انجام است.