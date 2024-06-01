به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانههای رژیم صهیونیستی به پایینبودن نسبت میزان باورپذیری اخبار و تهدیدهای اعلامی از سوی رژیم صهیونیستی اذعان کردند.
این رسانهها اعلام کردند که تنها ۲۰ درصد از خبرها و تهدیدهای اعلامی از سوی رژیم صهیونیستی باور پذیر است. این در حالی است که مطابق گزارش رسانههای رژیم صهیونیستی میزان این نسبت در مورد حزبالله لبنان ۸۰ درصد است.
همچنین رسانههای رژیم صهیونیستی در انتقاد نسبت به سخنان «دانیل هاگاری» سخنگوی ارتش این رژیم اعلام کردند: ارتش، ارتش دفاع از کابینه است.
در گزارشی دیگر از رسانههای رژیم صهیونیستی، شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم بیان کرد که در نتیجه حملات انجامگرفته از سوی حزبالله لبنان از آغاز جنگ میان لبنان و رژیم صهیونیستی، ۷۰ درصد از ساختمانها و تاسیسات شهرک صهیونیستی «المناره» در شمال سرزمینهای اشغالی ویران شده است.
علاوه بر این رسانههای رژیم صهیونیستی در ادامه انتقادات خود نسبت به مقامات این رژیم و تناقض در اقدامات صورتگرفته از سوی آنان اعلام کردند: اسرائیل از یک سو به گونهای رفتار میکند که گویی آماده پرداخت هزینه نیست و از سوی دیگر از نبرد در جبهههای متعدد هراس دارد.
این رسانهها اعلام کردند که با وجود زیانها وخساراتی که رژیم صهیونیستی به غزه وارد کرده است، در تبدیلکردن این اقدامات به روندی سیاسی که حماس را در غزه و یا حزبالله را در لبنان سرنگون کند موفق نبوده است.
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