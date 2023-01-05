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۱۵ دی ۱۴۰۱، ۱۵:۲۷

در خراسان رضوی؛

محورهای کوهستانی و سردسیر همراه با کولاک برف و لغزندگی است

محورهای کوهستانی و سردسیر همراه با کولاک برف و لغزندگی است

مشهد ـ رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: با گسترش سامانه ناپایدار و بارشی از امروز در محورهای سردسیر و کوهستانی خراسان رضوی کولاک برف، یخ زدگی و لغزندگی پیش بینی شده است.

یحیی قاینی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز با فعالیت و گسترش سامانه ناپایدار و بارشی در استان، افزایش ابرناکی، افزایش سرعت وزش باد، و بتدریج بارش باران گاهی رگبار باران و طی ساعات شب باران و برف (در نواحی سردسیر بارش برف) رخ خواهد داد.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: عمده بارش‌ها از بعد از ظهر امروز تا روز جمعه و در نیمه غربی و جنوبی استان با احتمال آبگرفتگی و روان آب پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: همچنین طی این مدت تشکیل مه و کاهش دید و در محورهای سردسیر و کوهستانی کولاک برف، یخ زدگی و لغزندگی دور از انتظار نخواهد بود.

قاینی پور افزود: اوایل هفته آتی بطور موقت از ابرناکی و شدت بارشها کاسته خواهد شد. از روز دوشنبه هفته آینده استان تحت تأثیر سامانه بارشی و سرد قرار خواهد گرفت که پیامد آن کاهش قابل ملاحظه دما و بارش غالباً بصورت برف خواهد بود.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی وضعیت جوی و کیفیت هوای شهرستان مشهد مقدس طی فردا جمعه شانزدهم دیماه نیمه ابری تا ابری و مه‌آلود گاهی وزش باد در بعضی ساعات بارش باران و برف اواخر وقت کاهش ابر پیش بینی کرد.

وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته نیشابور با کمینه دمای ۶- درجه سلسیوس سردترین و درگز با بیشینه دمای ۲۱ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی این مدت نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۱- و ۱۵ درجه سلسیوس گزارش شده است. بیشترین سرعت وزش باد از شهرستان سرخس ۵۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 5674425

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