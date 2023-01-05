به گزارش خبرنگار مهر، مینا بیابانی عصر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات حوزه زنان آذربایجان غربی در بصیرت افزایی جامعه با اشاره به اهمیت جهاد ترویج حجاب در جامعه اظهار کرد: بانوان باید نقش آفرینی بسیار خوبی در امور فرهنگی داشته باشند و یکی از بحث‌های مهم، توجه کردن به الگوهای اسلامی برای پیشبرد موضوعات فرهنگی و ترویج حجاب در جامعه است.

وی، توجه به شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان یک الگوی محکم در مقابل استکبار، معرفی شخصیت حضرت زینب (س) به عنوان اسوه تمام عیار معرفت و استقامت و تبیین مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی را از دیگر کارکردهای اربعین حسینی برشمرد و گفت: با مطالعه سیره زندگی حضرت زینب (س) می‌توان فهمید، چطور آن حضرت در مسیر جهاد تبیین قدم گذاشتند و پیروزی خون بر شمشیر را رقم زدند.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور با اشاره به اینکه حضرت زینب (س) چنان محکم و مقتدر در بارگاه ابن زیاد ایستادند که جایگاه اسیر و حاکم عوض شد، گفت: این موضوع از روح بزرگ حضرت زینب (س) نشأت می‌گیرد.

بیابانی با بیان اینکه آموزش در دوران کودکی مانند حک کردن روی سنگ ماندگاراست گفت: باید مربیان با استفاده از ظرفیت معنوی مساجد در تربیت کودکان انقلابی بهره ببرند.

نیر الهامی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تاکید بر نقش مهم و تأثیرگذار آنان در جامعه، گفت: زنان به عنوان نیمی از جامعه نقش تأثیر گذاری در جهاد تبیین و روشنگری مسائل اخیر کشور دارند.

در ادامه این جلسه نمایندگان بانوان به بیان برخی از مشکلات حوزه بانوان در استان پرداختند.