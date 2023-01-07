به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری بعد از یکسال و نیم قرار است ۳۰ بهمن ماه سال جاری برگزار شود. با تایید اساسنامه فدراسیون توسط uci و اعلام موافقت وزارت ورزش برای برگزاری این انتخابات باز هم حواشی جدیدی پیش پای این فدراسیون المپیکی قرار گرفته است.

رسول هاشم کندی سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری صبح امروز در گفتگو با رسانه‌ها در پاسخ به این پرسش که با توجه به انتخاب مربی دوپینگی و محروم و صحبت‌های مجدد در مورد احتمال تعلیق این فدراسیون گفت: موضوعی که در رسانه مطرح می‌شود بدون صحت سنجی است. تعجب می‌کنم که می‌گویند ما در حال تعلیق هستیم. با کدام نامه و سند این مباحث مطرح می‌شود. این چندمین مرتبه است مطالبی مطرح شده ولی بعداً مشخص شد که صحت ندارد. نمی دانم آیا می‌شود از این اکاذیب شکایت کرد یا نه.

وی ادامه داد: در مورد حضور آقای حقی به عنوان مربی باید بگویم هیچ کار غیرقانونی نبوده اما مجبور شدیم به همه جا توضیح دهیم. این مربی کارت uci داشته که فدراسیون جهانی آن را صادر کرده است و ما هم به نادو و اتحادیه جهانی توضیح دادیم و موضوع حل شده است و سندهای آن موجود بوده و هیچ خطری از تعلیق ما را تهدید نمی‌کند.خوشبختانه تمام اسناد و مکاتبات این موضوع هم موجود است.



سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری در مورد برگزاری انتخابات هم گفت: ما برای برگزاری انتخابات ۷ ماه دنبال تایید اساسنامه بودیم و مباحث و نامه نگاری‌ها و سوالات و ابهامات فدراسیون جهانی را با شفاف سازی ها در راستای مبارزه با دوپینگ پاسخ دادیم. خیلی اقدامات خاصی صورت گرفته و راستی آزمایی شد. سفر رئیس کمیته المپیک و وزیر ورزش و روند عادی رسیدگی به اساسنامه صورت گرفت و سند آن ثبت اسم من به عنوان سرپرست بود چون قبلاً انجام نمی‌شد و علی رغم ایمیل‌ها براساس راستی آزمایی ها انجام گرفت، در حالی که اسم رشیدی رئیس فدراسیون که در انتخابات مجمع رای آورده بود ثبت نمی‌شد اما اسم سرپرست ثبت گردید.

هاشم کندی بیان داشت: ما پاسخگوی نیازها و سوالات فدراسیون جهانی هستیم و این ایمیل‌ها دیگر تاثیری ندارد و به وضوح این مسئله را می‌بینیم و انشاءالله ۳۰ بهمن انتخابات انجام می‌شود. ثبت نام‌ها انجام و تایید صلاحیت‌ها انجام شده که این مسائل زمان بر بود و دست ما هم نبود.

وی در همین خصوص توضیح داد: نامه‌هایی در رسانه‌ها منتشر و به آن پرداختند که کاندیدایی با دوپینگ سازمان یافته محروم شده و حق دخالت در دوچرخه سواری ندارد اما در رسانه پخش می‌شود. اگر این مسئله باشد فدراسیون جهانی قطعاً موضوع را ببیند آن فرد محروم می‌شود و همین باعث تعجب من هم هست. این ماجراها مربوط به ۲۳ قبل من و زمانیکه من ۱۷ سال داشتم بوده و آن زمان محروم هم شدم.

کاندیدای انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری در دفاع از اتهامات وارده هم گفت: من آن زمان محروم شدم ولی الان پرونده سازی می‌کنند! سا ختمان فدراسیون را فروختند. نام کارکنان را به عنوان پیمانکار رد کردند و آن وقت چسبیده‌اند به ۲۳ سال قبل و تا چند روز قبل می‌گفتند که من نمی‌توانم سرپرست هم باشم!

وی ادامه داد: اسناد هم هستند که نامه از طرف فدراسیون و فدراسیون جهانی جعل شده. حالا می‌گویند من نمی‌توانم پست جهانی بگیرم چطور و با چه سندی می‌گویند. بنده هیچ مشکلی با کسب کرسی‌های بین المللی ندارم چه به لحاظ حقوقی و قانونی. محرومیت من ۶ ماه و در سطح ملی بود و شامل من نمی‌شود و متاسفانه ناجوانمردانه همه موارد را به هم ربط می‌دهند!

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری بیان کرد: نامه‌ای زده شده که هاشم کندی می‌خواهد پست بین المللی بگیرد. مگر این افراد حقوقدان هستند! این افراد دنبال قوانین هستند. قوانینی که کسی که کاندید هست حداقل یکسال کارت فدراسیون جهانی را باید داشته باشد. من از لحاظ دریافت کرسی بین المللی هیچ مشکلی قانونی ندارم و قرار هم نیست اگر رییس شوم تمام کرسی‌ها را بگیرم. افراد و ورزشکاران مستعدی هستند که می‌توانند کرسی بین المللی بگیرند همچون میزبانی و ناصری. من با این شرایط همین که بتوانم فدراسیون را اداره کنم هنر کرده‌ام.

وی در انتقاد به کسانی که برای وی مدرک جمع کرده و مخالف حضورش به عنوان کاندید در انتخابات هستند هم گفت: مجمع تصمیم می‌گیرد که فرد غیر فنی رییس شود یا فردی از رشته دوچرخه سواری که فنی است و یک فنی انتخاب شویم که اگر این اتفاق بیافتد در فدراسیون انجام وظیفه می‌کنم.

هاشم کندی تصریح کرد: در یک زمانی یک انتخابات اشتباهی انجام شد که نشان از عدم تسلط و آشنایی سرپرست وقت بوده و هنوز تبعات آن را داریم دنبال می‌کنیم. کاندیداهایی هستند که یک سال و نیم دیگر بازنشست می‌شود چرا مسایل مربوط به آنها را دنبال نمی‌کنند؟ چرا رسانه این ر ا دنبال نمی‌کند؟ ظاهراً فقط می‌خواهند عملکرد فدراسیون را مورد هجمه قرار دهند.

سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به حضور یکسال و نیمه خود در راس این فدراسیون گفت: اول مهر ۱۴۰۰ با ۸ میلیارد بدهی و یک ساختمان نیمه کاره فدراسیون را تحویل گرفتم در شرایطی که فدراسیون تکلیف نداشت و در حال تعلیق بود. اساسنامه اش با هزار داستان تصویب شد. در این مدت ۲۳ مدال گرفتیم و در حال برگزاری انتخابات هستیم.

وی در دفاع از رزومه کاری خود هم گفت: من ۳ سال و نیم رییس هیات بودم. ۴ سال مدیر اداره و مدیر تربیت بدنی بودم و در حکم کارگزینی دانشگاه و استان هم آمده مدیر نه مدیر کل. مدیر تیم ملی و مربی تیم بودم. حکم دارم و مربی اول بودم و نامه آن هم موجود هست اگر سند دیگری هست ارائه دهند. اگر غیر این بوده تخلف آقای قمری بوده است! با چه رویکردی در این مورد مکاتبه می‌کنند؟

هاشم کندی در مورد طولانی شدن زمان سرپرستی اش هم گفت: در مورد مدت زمان سرپرستی هم باید بگویم که ظاهراً اطلاعاتی ندارند. قوانین داخلی و خارجی منطبق با هم نیستند. قوانین داخلی شش ماه است اما قوانین خارجی این طور نیست و محدودیت زمانی ندارد و سرپرست تا زمان برگزاری انتخابات است و اینکه طول کشیده است مسئولش من نیستم اما تمام تلاش انجام شد تا انتخابات برگزار شود.

وی در مورد حضورش در انتخابات هم اظهار داشت: کسی به من گفته هستم یا نه، کسی اطلاع نداده است! تشکر می‌کنم از وزارت ورزش برای پیگیری برگزاری انتخابات. متاسفانه وزارت مرتباً به دنبال انتشار مطالب مختلف و غیر مستند دایما در حال استعلام هستند! اینکه من بتوانم در انتخابات شرکت کنم و مدارک ام مورد تایید است را کمیته تطبیق وزارت بررسی و تایید کرده است و هیچ جعلی و هیچ مطلب خلاف واقع گفته و ارائه نشده است و مدارک آن موجود است. بنده استادیار دانشگاه بوده، مربی تیم ملی، مدیر تیم‌های ملی و کمیته فنی فدراسیون و سرپرست فدراسیون بوده‌ام.

سرپرست فدراسیون در ادامه گفت: ما توری را بعد از مدتی تعویق امسال برگزار کردیم در حالی که من ۸ بار مدیر مسئول این تور بودم اما بدون بررسی مطالب خلاف این موضوع را عنوان می‌کنند. یک سری افراد در رسانه‌ها، صبح در رادیو و عصر در تلویزیون مطالب خلاف واقع را ارایه می‌کنند بدون اینکه صحت آن را بررسی می‌کند.

هاشم کندی بیان کرد: یک سری نامه منتشر می‌کنند که ما این اسناد را نداریم چطور این اسناد را منتشر می‌کنند؟ یا می‌گویند یک نامه‌ای فدراسیون جهانی داده که ما ترتیب اثر ندادیم، از کجا اطلاع دارند؟ مجمع ما و اساسنامه ما ایراد داشته باشد اجازه برگزاری انتخابات داده نمی‌شود. اگر واقعاً اساسنامه ما ایراد دارد به فدراسیون جهانی ارائه دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که شما در انتخابات هیات‌ها دخالت داشته و در برخی هیات‌ها مهندسی صورت گرفته هم گفت: هیچ کسی را عزل و نصب نکردم. هیات‌ها بر اساس پایان چهار سال شان انتخابات شان برگزار شده است. برخی مجامع تک کاندیدا بودند.

سرپرست فدراسیون پیرامون اعتراض به نحوه برگزاری انتخابات کمیسیون‌ها هم گفت: این انتخابات بر اساس دستورالعمل بوده و ناظر آن هم از وزارت حضور داشته است. دوستان به دستورالعمل اعتراض داشتند که باز هم به ما مربوط نیست و ناظر وزارت هم حضور داشته و ما متولی نیستیم.

هاشم کندی در پایان گفت: حرف من این است که حضور یا عدم حضورم را باید مجمع تشخیص دهد و موضوعات بی ربط را حاشیه سازی نکنند. من مجبورم از عملکرد همکاران در این ۱۵ ماه که شبانه روزی زحمت کشیدند دفاع کنم اگر قصوری بوده مقصر من بوده‌ام و اگر موفقیتی بوده حاصل تلاش همه همکاران من بوده است. من تنها کاندیدای از خانواده دوچرخه سواری هستم این دور از انصاف است که در این شرایط بروم کنار تا خانواده دوچرخه سواری سرخورده شود هیچ اصراری برای رییس شدن ندارم اما تمام تلاشم را انجام می‌دهم.