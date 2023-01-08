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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۸:۲۴

سرپرست شرکت گاز کرمانشاه:

۹۹.۹ درصد جمعیت شهری کرمانشاه به گاز پایدار دسترسی دارند

۹۹.۹ درصد جمعیت شهری کرمانشاه به گاز پایدار دسترسی دارند

کرمانشاه- سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه گفت: ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری کرمانشاه به گاز پایدار دسترسی دارند.

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف گاز در استان کرمانشاه با توجه به فرا رسیدن فصل سرما بین ۱۵ الی ۲۰ افزایش یافته است.

وی افزود: ۸۵ درصد مصرف گاز در استان کرمانشاه در بخش خانگی است که ضرورت دارد اصلاح الگوی مصرف توسط مشترکان خانگی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش تعرفه گاز بهای مصرف مصرفی برای اصلاح الگوی مصرف توسط مشترکان پرمصرف انجام گرفته است.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۶.۵ درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و با اقدامات در دست انجام تا پایان سال آینده استان کرمانشاه، استان سبز اعلام خواهد شد.

کد مطلب 5676212

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