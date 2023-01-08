۹۹.۹ درصد جمعیت شهری کرمانشاه به گاز پایدار دسترسی دارند

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف گاز در استان کرمانشاه با توجه به فرا رسیدن فصل سرما بین ۱۵ الی ۲۰ افزایش یافته است.

وی افزود: ۸۵ درصد مصرف گاز در استان کرمانشاه در بخش خانگی است که ضرورت دارد اصلاح الگوی مصرف توسط مشترکان خانگی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش تعرفه گاز بهای مصرف مصرفی برای اصلاح الگوی مصرف توسط مشترکان پرمصرف انجام گرفته است.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری و ۸۶.۵ درصد جمعیت روستایی استان کرمانشاه از نعمت گاز طبیعی برخوردارند و با اقدامات در دست انجام تا پایان سال آینده استان کرمانشاه، استان سبز اعلام خواهد شد.