به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل غنی‌زاده صبح یک شنبه در جلسه رفع موانع تولید شهرستان اهر با تأکید بر لزوم حل مشکلات پرورش ماهی در مناطق فاقد اراضی کشاورزی افزود: در برخی مناطق امکان کشاورزی یا دامداری وجود ندارد و شرایط برای پرورش ماهی مهیاست، اما با این حال می‌بینیم واحدهای پرورش ماهی با موانعی که از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده گرفتار شده‌اند.

فرماندار اهر بابیان این‌که تغییر کاربری اراضی در محدوده شهر اهر بدون مجوز جهاد کشاورزی ممنوع است، گفت: صدور مجوز احداث در محدوده و حریم شهر اهر توسط شهرداری انجام می‌گیرد و سایر ادارات از جمله جهاد کشاورزی در حریم تنها بررسی و صدور تغییر کاربری بر عهده دارند.

ادارات نباید سرمایه‌گذار را معطل کنند

وی با انتقاد از مانع‌تراشی بی‌مورد برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: اگر در مواردی قوانین دست‌وپا می‌گیرد تا سرمایه‌گذار در مواردی شرایط ندارد را دستگاه‌های اجرایی برای سرمایه‌گذار تشریح کنند. این‌طور نباشد که ادارات سرمایه‌گذار را معطل کرده و موانع را نگویند.

این مقام مسئول ادامه داد: سال‌هاست که شعار رفع موانع تولید یا حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از سوی دستگاه‌های اجرایی می‌شنویم، این در حالی است که حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید بایستی از سوی ادارات به‌صورت عملی نشان دهند. چون مردم از شعار خسته شده و منتظر اقدامات عملی هستند. هرچند برخی موانع به دلیل الزامات قانون و ضوابط به وجود می‌آید.

۳۳ واحد مرغداری گوشتی و تخمی در شهرستان اهر داریم

غنی‌زاده با اشاره به این‌که ۳۳ واحد مرغداری گوشتی و تخمی در شهرستان اهر داریم، ابراز داشت: متأسفانه به دلیل محدودیت‌ها در صدور مجوز تأسیس مرغداری با کمبود تولید گوشت مرغ مواجه هستیم، از این‌رو بایستی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با برنامه‌ریزی دقیق نسبت به رفع محدودیت در توسعه واحدهای مرغداری در راستای افزایش تولید گوشت مرغ اقدام کنند.

وی گفت: در راستای حفظ وضع موجود واحدهای تولیدی و صنعتی اهر، ۸ واحد تولیدی در شهرک و ناحیه صنعتی با زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند که با حضور اکیپ رفع موانع تولید استان بخشی از موانع واحدهای تولیدی و صنعتی شهرک و ناحیه صنعتی اهر رفع خواهد شد.

واگذاری ۴.۵ هکتاری از زمین‌های شهرک صنعتی اهر

فرماندار اهر از درخواست واگذاری ۴.۵ هکتاری از زمین‌های شهرک صنعتی اهر برای توسعه کارخانه آهک هیدراته خبر داد و افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌شرقی برای احداث شهرک صنعتی جدید در شهرستان اهر اعلام آمادگی کرده که در صورت تخصیص اعتبار، اهر صاحب دومین شهرک صنعتی می‌شود.