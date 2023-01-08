راهپیمایی بزرگ سالگرد شهادت شهید سلیمانی اوج بصیرت مردم بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد علی نظری صبح یکشنبه در اجلاسیه سومین سالگرد شهید سلیمانی گفت: شهید سلیمانی مکتبی را پایه گذاری کرده است که در تداوم مکتب اهلی بیت (ع) و امامین انقلاب است و موجب بیداری ملت‌های مسلمان شده است و هر چه از شهادت او می‌گذرد نظامات فکری او بیشتر آشکار می‌شود و داغ از دست دادن او هم تازه‌تر می‌شود.

وی عنوان کرد: امسال همه اقدامات توسط مردم انجام شد و مسئولان زمینه را برای این خدمت رسانی مهیا کردند همچنین امسال هزار و ۵۰۰ یادواره خانگی شهدا نیز برگزار شد.

وی از برگزاری مراسم سالگرد در بیت الزهرا و گلزار شهدا خبر داد و گفت: در این مراسم سخنرانان و مداحان شاخص حضور داشتند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: یکی از برنامه‌ها پروژه‌ها محرومیت زدایی و رزمایش‌های گروه‌های جهادی بود که ۲۱۶ پروژه در این راستا اجرا شد.

وی گفت: در هر روز از دهه مقاومت حداقل ۲۰ هزار زائر در کرمان حضور داشتند و برگزاری راهپیمایی در سالروز شهادت اوج برنامه‌ها بود.