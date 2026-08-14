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۲۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۴

وزنه‌برداری قهرمانی آسیا- ازبکستان

۶ طلا برای دختر وزنه‌برداری ایران/ مهسا بهشتی قهرمان جوانان آسیا شد

۶ طلا برای دختر وزنه‌برداری ایران/ مهسا بهشتی قهرمان جوانان آسیا شد

مهسا بهشتی با کسب طلای یک ضرب، دوضرب و مجموع دسته ۸۶ کیلوگرم مسابقات قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا که درتاشکند جریان دارد، امروز رقابت های رده سنی جوانان برگزار شد و طی آن مهسا بهشتی به عنوان قهرمانی دسته ۸۶ کیلوگرم دست یافت.

در این دسته، مهسا بهشتی به ۳ طلای یک ضرب، دو ضرب و مجموع دست یافت و بدین ترتیب عنوان قهرمانی دسته ۸۶ کیلوگرم رده سنی جوانان اسیا را از آن خود کرد.

مهسا بهشتی روز گذشته در دسته ۷۷+ کیلوگرم نوجوانان با ۱۱۳ کیلوگرم دریکضرب، ۱۴۸ کیلوگرم در دوضرب و مجموع ۲۶۱ کیلوگرم ۳طلا گرفته بود. بدین ترتیب او با ۶ طلا به کار خود پایان داد.

همچنین امروز حسنا امیری با ۱۰۴ کیلوگرم و رویا نوری نژاد با ۹۸ کیلوگرم مدال های نقره و برنز یکضرب دسته ۸۶+ کیلوگرم دختران را کسب کردند.

کد مطلب 6916078

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