میزبانی امارات از صهیونیست ها چند روز پس از تعرض به مسجد الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری عربی ۲۱، یک هیأت رسمی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه و تنها پنج روز پس از هجوم «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی این رژیم و رئیس حزب «قدرت یهودی» به مسجد الاقصی، عازم امارات می‌شود.

بر اساس گزارش روزنامه صهیونیستی «هاآرتص»، هیئتی از مقامات ارشد اسرائیلی ضمن سفر به ابوظبی مقدمات برگزاری نشست بعدی «اجلاس نقب» را که در مراکش برگزار می‌شود، فراهم خواهند کرد.

طبق این گزارش، هیئت اسرائیلی شامل مدیران اجرایی وزارتخانه‌های دولتی و نمایندگان (به اصطلاح) سازمان مبارزه با پولشویی و سازمان آب است و از چهره‌های رسمی اسرائیل، «آلون آشویتس» مدیر کل وزارت امور خارجه، مدیران سایر وزارتخانه‌های دولتی از جمله کشاورزی، بهداشت، اطلاعات، گردشگری، انرژی، آموزش، اقتصاد و امنیت ملی داخلی اسرائیل حضور دارند.

هاآرتص افزود: سفر هیئت اسرائیلی به ابوظبی علیرغم رویارویی با امارات پس از یورش ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل به مسجد الاقصی در هفته گذشته و درخواست امارات از شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل جلسه به منظور بررسی این موضوع انجام می‌شود.