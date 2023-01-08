مخالفان نتانیاهو در تل آویو: «بن گویر» و «اسموتریچ» فاجعه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیروز شنبه دو تظاهرات در تل آویو علیه دولت جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی به نخست وزیری بنیامین نتانیاهو برگزار شد و هزاران تظاهرکننده در میدان «هابیما» در مرکز این شهر تجمع کردند.

بر اساس گزارش روزنامه صهیونیستی هاآرتص، تظاهرکنندگان در تل آویو شعار می‌دادند: «نه به تبعیض تحت حمایت دولت» و «بن گویر و اسموتریچ فاجعه هستند».

پس از کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه «یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و طرح او برای تضعیف سیستم قضائی، گروه‌های معترض و سیاستمداران فعلی و سابق این رژیم خواستار تظاهرات در میدان معروف «هابیما» در مرکز تل آویو شده یودند.

بر اساس بیانیه سازمان دهندگان این تظاهرات، تجمع از ساعت ۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ به سمت میدان هابیما با شرکت «همه مخالفان کودتای دولت مجرمان» آغاز شد.

به گزارش رسانه‌های صهیونیستی، ماه گذشته نیز شهرک نشینان در شهر اشغالی «حیفا» علیه بنیامین نتانیاهو که در آن زمان مأموریت تشکیل دولت را بر عهده داشت. به خیابان‌ها آمدند. وب‌سایت صهیونیستی «والا» نیز در آن زمان اعلام کرد که «هزاران اسرائیلی در شهر حیفا علیه نتانیاهو و دولت جدید او که شامل شخصیت‌ها و احزاب راست افراطی است، تظاهرات کردند».

گفتنی است که دولت نتانیاهو با حضور شخصیت‌هایی از احزاب راست افراطی، دسامبر گذشته در کنست سوگند یاد کرد و مأموریت خود را با ارائه برنامه‌ها و تصمیمات بحث برانگیز شروع کرد.