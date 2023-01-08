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۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۰:۱۶

جام حذفی فوتبال؛

داوران باتجربه برای بازی‌های استقلال و پرسپولیس

داوران باتجربه برای بازی‌های استقلال و پرسپولیس

داوران مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در حالی اعلام شد که مجموعه‌ای از داوران جوان و با تجربه در این دوره از مسابقات قضاوت خواهند کرد.

اسامی داوران به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان
داور: ناصر جنگی، کمک‌ها: ایوب غلام‌زاده، مهرداد نجفی، مهدی جبرائیلی، ناظر: حاتم بک پور

* آرمان گهر سیرجان - استقلال ملاثانی
داور: حامدی سیری، کمک‌ها: مرتضی هوشیار، عدنان پیروی، علی سام، ناظر: سعید علی نژادیان

* پیکان - استقلال خوزستان
داور: کیوان علی‌محمدی، کمک‌ها: میلاد قاسمی، مجتبی غریب، شاهین یزدانی، ناظر: مسعود فرح‌نیا

* مس رفسنجان - ذوب‌آهن
داور: محمدحسین زاهدی‌فر، کمک‌ها: محمدعلی دورمتقی، سعید زیبا و یعقوب آشوری، ناظر: یدالله جهانبازی

* نساجی مازندران - فجر سپاسی
داور: فرهاد قاسمی، کمک‌ها: علی اکبر نوری، وحید سیفی، ابراهیم خاجانی، ناظر: رضا عبدوس

* سپاهان - سایپا
داور: پوریا افشاریان، کمک‌ها: حمیدرضا افشون، بهمن عبداللهی، رضا مرادی، ناظر: سعادت باغبان

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان
داور: علی بای، کمک‌ها: حامد صفایی، مرتضی سلمان‌نژاد، مجتبی افرا، ناظر: ایرج نظری

* استقلال - تراکتور
داور: کوپال ناظمی، کمک‌ها: مهدی عالیقدر، حسن انتظاری، مجتبی شجاعی، ناظر: محسن قهرمانی

* هوادار - چادرملو
داور: رسول اولیایی، کمک‌ها: اسماعیل احمدی، امین اسکندری، حسین گنج‌خانی، ناظر: علیرضا رجبلو

* پرسپولیس - ون پارس اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه، کمک‌ها: فرهاد فرهاد پور، عباس پورحمیدی، مهرداد خسروی، ناظر: حسین عرب براقی

* پارس جنوبی جم - ایمان سبز شیراز
داور: میثم صفاری، کمک‌ها: احد طوسی، رشید پردل، فرزین تمیزی، ناظر: مجید معماری

* گل گهر سیرجان - مس شهربابک
داور: امیر شریفی، کمک‌ها: امین زاهدی، علیرضا صیاد، احسان اکبری، ناظر: محمدرضا امینی

* بعثت کرمانشاه - نود ارومیه
داور: ابوالفضل دوستی، کمک‌ها: علی فراهانی، داود عروجلو، حجت قیانوری، ناظر: ایرج ساعدی

* آریو اسلامشهر - آلومینیوم اراک
داور: مهدی انصارنژاد، کمک‌ها: صادق رستمی، رضا بابارئیسی، ابراهیمی موسوی، ناظر: فرشید افشار

* فولاد خوزستان - خوشه طلایی ساوه
داور: هادی علی نیافر، کمک‌ها: علیرضا مرادی، کوروش صارمی، امیر ایار، ناظر: عبدالرسول استادزاده

* شهرداری همدان - دریای بابل
داور: محمدباقر پورباقر، کمک‌ها: علیرضا طاهرخانی، امیر غفوری، میلاد کهزادی، ناظر: شاهو اصلانی

کد مطلب 5677050

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