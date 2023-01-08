به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در حالی اعلام شد که مجموعهای از داوران جوان و با تجربه در این دوره از مسابقات قضاوت خواهند کرد.
اسامی داوران به شرح زیر است:
* ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان
داور: ناصر جنگی، کمکها: ایوب غلامزاده، مهرداد نجفی، مهدی جبرائیلی، ناظر: حاتم بک پور
* آرمان گهر سیرجان - استقلال ملاثانی
داور: حامدی سیری، کمکها: مرتضی هوشیار، عدنان پیروی، علی سام، ناظر: سعید علی نژادیان
* پیکان - استقلال خوزستان
داور: کیوان علیمحمدی، کمکها: میلاد قاسمی، مجتبی غریب، شاهین یزدانی، ناظر: مسعود فرحنیا
* مس رفسنجان - ذوبآهن
داور: محمدحسین زاهدیفر، کمکها: محمدعلی دورمتقی، سعید زیبا و یعقوب آشوری، ناظر: یدالله جهانبازی
* نساجی مازندران - فجر سپاسی
داور: فرهاد قاسمی، کمکها: علی اکبر نوری، وحید سیفی، ابراهیم خاجانی، ناظر: رضا عبدوس
* سپاهان - سایپا
داور: پوریا افشاریان، کمکها: حمیدرضا افشون، بهمن عبداللهی، رضا مرادی، ناظر: سعادت باغبان
* مس کرمان - صنعت نفت آبادان
داور: علی بای، کمکها: حامد صفایی، مرتضی سلماننژاد، مجتبی افرا، ناظر: ایرج نظری
* استقلال - تراکتور
داور: کوپال ناظمی، کمکها: مهدی عالیقدر، حسن انتظاری، مجتبی شجاعی، ناظر: محسن قهرمانی
* هوادار - چادرملو
داور: رسول اولیایی، کمکها: اسماعیل احمدی، امین اسکندری، حسین گنجخانی، ناظر: علیرضا رجبلو
* پرسپولیس - ون پارس اصفهان
داور: سعاد وفاپیشه، کمکها: فرهاد فرهاد پور، عباس پورحمیدی، مهرداد خسروی، ناظر: حسین عرب براقی
* پارس جنوبی جم - ایمان سبز شیراز
داور: میثم صفاری، کمکها: احد طوسی، رشید پردل، فرزین تمیزی، ناظر: مجید معماری
* گل گهر سیرجان - مس شهربابک
داور: امیر شریفی، کمکها: امین زاهدی، علیرضا صیاد، احسان اکبری، ناظر: محمدرضا امینی
* بعثت کرمانشاه - نود ارومیه
داور: ابوالفضل دوستی، کمکها: علی فراهانی، داود عروجلو، حجت قیانوری، ناظر: ایرج ساعدی
* آریو اسلامشهر - آلومینیوم اراک
داور: مهدی انصارنژاد، کمکها: صادق رستمی، رضا بابارئیسی، ابراهیمی موسوی، ناظر: فرشید افشار
* فولاد خوزستان - خوشه طلایی ساوه
داور: هادی علی نیافر، کمکها: علیرضا مرادی، کوروش صارمی، امیر ایار، ناظر: عبدالرسول استادزاده
* شهرداری همدان - دریای بابل
داور: محمدباقر پورباقر، کمکها: علیرضا طاهرخانی، امیر غفوری، میلاد کهزادی، ناظر: شاهو اصلانی
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