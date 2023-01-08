به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور در حالی اعلام شد که مجموعه‌ای از داوران جوان و با تجربه در این دوره از مسابقات قضاوت خواهند کرد.

اسامی داوران به شرح زیر است:

* ملوان بندرانزلی - نفت مسجدسلیمان

داور: ناصر جنگی، کمک‌ها: ایوب غلام‌زاده، مهرداد نجفی، مهدی جبرائیلی، ناظر: حاتم بک پور

* آرمان گهر سیرجان - استقلال ملاثانی

داور: حامدی سیری، کمک‌ها: مرتضی هوشیار، عدنان پیروی، علی سام، ناظر: سعید علی نژادیان

* پیکان - استقلال خوزستان

داور: کیوان علی‌محمدی، کمک‌ها: میلاد قاسمی، مجتبی غریب، شاهین یزدانی، ناظر: مسعود فرح‌نیا

* مس رفسنجان - ذوب‌آهن

داور: محمدحسین زاهدی‌فر، کمک‌ها: محمدعلی دورمتقی، سعید زیبا و یعقوب آشوری، ناظر: یدالله جهانبازی

* نساجی مازندران - فجر سپاسی

داور: فرهاد قاسمی، کمک‌ها: علی اکبر نوری، وحید سیفی، ابراهیم خاجانی، ناظر: رضا عبدوس

* سپاهان - سایپا

داور: پوریا افشاریان، کمک‌ها: حمیدرضا افشون، بهمن عبداللهی، رضا مرادی، ناظر: سعادت باغبان

* مس کرمان - صنعت نفت آبادان

داور: علی بای، کمک‌ها: حامد صفایی، مرتضی سلمان‌نژاد، مجتبی افرا، ناظر: ایرج نظری

* استقلال - تراکتور

داور: کوپال ناظمی، کمک‌ها: مهدی عالیقدر، حسن انتظاری، مجتبی شجاعی، ناظر: محسن قهرمانی

* هوادار - چادرملو

داور: رسول اولیایی، کمک‌ها: اسماعیل احمدی، امین اسکندری، حسین گنج‌خانی، ناظر: علیرضا رجبلو

* پرسپولیس - ون پارس اصفهان

داور: سعاد وفاپیشه، کمک‌ها: فرهاد فرهاد پور، عباس پورحمیدی، مهرداد خسروی، ناظر: حسین عرب براقی

* پارس جنوبی جم - ایمان سبز شیراز

داور: میثم صفاری، کمک‌ها: احد طوسی، رشید پردل، فرزین تمیزی، ناظر: مجید معماری

* گل گهر سیرجان - مس شهربابک

داور: امیر شریفی، کمک‌ها: امین زاهدی، علیرضا صیاد، احسان اکبری، ناظر: محمدرضا امینی

* بعثت کرمانشاه - نود ارومیه

داور: ابوالفضل دوستی، کمک‌ها: علی فراهانی، داود عروجلو، حجت قیانوری، ناظر: ایرج ساعدی

* آریو اسلامشهر - آلومینیوم اراک

داور: مهدی انصارنژاد، کمک‌ها: صادق رستمی، رضا بابارئیسی، ابراهیمی موسوی، ناظر: فرشید افشار

* فولاد خوزستان - خوشه طلایی ساوه

داور: هادی علی نیافر، کمک‌ها: علیرضا مرادی، کوروش صارمی، امیر ایار، ناظر: عبدالرسول استادزاده

* شهرداری همدان - دریای بابل

داور: محمدباقر پورباقر، کمک‌ها: علیرضا طاهرخانی، امیر غفوری، میلاد کهزادی، ناظر: شاهو اصلانی