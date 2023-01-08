کشف ۳ تن پیاز احتکار شده در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ایرج خانی پور روز یکشنبه گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار و گرانفروشی و جلوگیری از عرضه کالا و توزیع خارج از شبکه و در پی اخبار و اطلاعات دریافتی مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی پیاز در یک باب سوله واقع در یکی از شهرک های صنعتی زنجان مراتب در دستور کار ماموران دایره مبارزه با جرایم اقتصادی و اطلاعات و عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان زنجان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: با انجام تحقیقات تخصصی پلیسی، محل پیازهای احتکار شده مشخص شد و ماموران با هماهنگی قضایی و در معیت نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی استان زنجان به محل اعزام شدند که در بازرسی از یک باب سوله ۳۰۰ تن پیاز احتکار شده را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: کارشناسان، ارزش پیاز مکشوفه را ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند که در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

خانی پور افزود: پلیس با محتکران کالا و برهم زنندگان نظم اقتصادی برخورد قاطع و قانونی می‌کند و اجازه فعالیت به برهم زنندگان نظام اقتصادی را نخواهد