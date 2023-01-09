رفع مشکل لایروبی اسکله اروندکنار مطالبه جدی صیادان است

سیدمحمد مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سازمان شیلات خواستار پاسخگویی در خصوص لایروبی اسکله والفجر شهر اروندکنار هستیم چرا با کیفیت و دقت مناسب انجام نپذیرفته و بسیاری از صیادان در خصوص لایروبی نامناسب این اسکله گلایمه‌مند هستند؟

وی افزود: سازمان شیلات، لایروبی اسکله والفجر شهر اروندکنار را با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان و با کیفیت نامناسب انجام داده و همچنین در زمان مَد اجرا نکرده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: محل استقرار شناورها و پهلوگیری بعد از لایروبی بهبود پیدا نکرده و عملیات انجام شده به تناسب اعتبار تخصیص یافته نیست.

مولوی توضیح داد: هفته گذشته بازرسان سازمان شیلات در سفر به شهر اروندکنار به صورت میدانی از این اسکله بازدید کردند.

وی تاکید کرد: خواستار رفع مشکلات به وجود آمده و در واقع دغدغه صیادان پُرتلاش منطقه هستم و تا زمان رفع کامل مشکل به وجود آمده، پیگیری‌های خود را انجام می‌دهم.