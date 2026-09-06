اجلاسیه ۴۵۰ شهید ارتش در خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه امیران و ۴۵۰ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران در خراسان جنوبی، یکشنبه‌شب در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد امیدرضا ذوالقدر، فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ نزاجا، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: با توجه به برگزاری کنگره ۲ هزار و ۴۰۰ شهید خراسان جنوبی در ابتدای مهرماه سال جاری، برنامه‌ریزی برای برگزاری اجلاسیه شهدای ارتش از چندی پیش با همت همه یگان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در استان و با محوریت قرارگاه عملیاتی لشکر ۳۰ آغاز شد.

وی خاطرنشان کرد: در راستای برگزاری این اجلاسیه، علاوه بر دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، برنامه‌های مختلفی از جمله برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی و اعزام خانواده شهدا به مشهد مقدس انجام شده است.

فرمانده ارشد نظامی ارتش در خراسان جنوبی تصریح کرد: اجرای طرح‌های جهادی و خدمت‌رسانی به مردم نیز یکی دیگر از برنامه‌های یگان‌های ارتش مستقر در استان به مناسبت برگزاری اجلاسیه امیران و ۴۵۰ شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در قالب آن، خدمات مختلفی در مناطق محروم استان به مردم ارائه شد.

در ادامه این مراسم، رزم‌نوازان ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرای تعدادی از سرودهای ملی و حماسی پرداختند.