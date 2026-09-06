به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم حمید قنبری در مراسم شب وداع با پیکر مطهر شهید امیرحسین سلیم‌زاده و اجتماع مردمی در تنکابن، با گرامیداشت یاد و خاطره این شهید اظهار کرد: دشمن نمی‌تواند به آب‌های سرزمینی ما نزدیک شود و تنگه هرمز که بخشی از خاک و آب این سرزمین است، برای دشمن محل ورود نخواهد بود.

وی افزود: دشمن جرأت نزدیک شدن به پسابندر یا به تعبیر فرمانده نیروی دریایی ارتش، «تنگه ولایت» را ندارد، چراکه می‌داند عزیزانی همچون شهید سلیم‌زاده و همرزمان او در اقصی نقاط نیروهای مسلح اجازه نخواهند داد پای دشمن به خاک و آب این سرزمین برسد.

ناخدا یکم قنبری با اشاره به ویژگی‌های شهید سلیم‌زاده گفت: این شهید، همکار و همرزم گرانقدر ما و از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی (ره) و دوره ۳۰ بود. او در دوران دانشجویی، فردی نخبه، مؤمن، دانشمند و از نظر علمی و نظامی از سرآمدان دوره خود به شمار می‌رفت.

وی ادامه داد: شهید سلیم‌زاده پس از دانش‌آموختگی، افسری توانمند و شایسته برای نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود و در مدت کوتاه خدمت خود، خدمات ارزشمندی را به این نیرو ارائه کرد و سرانجام به یاران شهیدش پیوست.

وی با بیان اینکه ایستادگی در برابر استکبار جهانی هزینه دارد، تصریح کرد: ملت ایران سال‌هاست در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های جهانی ایستاده است. اینکه کشوری در برابر خواسته‌های قدرت‌های شرق و غرب «نه» بگوید، هزینه دارد و ما نیز در این مسیر هزینه داده و خسارت‌های زیادی را متحمل شده‌ایم، اما از آرمان‌ها و استقلال خود عقب‌نشینی نکرده‌ایم.

ناخدا یکم قنبری خاطرنشان کرد: هر ستاره‌ای که خاموش شود، ستاره‌ای دیگر پرنورتر جای او را خواهد گرفت و مسیر عزت و مقاومت ملت ایران ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف جایگاه ایران اسلامی گفت: دشمن می‌خواهد عزت ایران را نبیند و آن را از ملت ما بگیرد. آنها می‌خواهند ایران مانند برخی کشورهای منطقه، هر آنچه را که دشمن مطالبه می‌کند بپذیرد و هر اقدامی را که آنان می‌خواهند انجام دهد، اما ملت ایران و همرزمان شهید سلیم‌زاده در برابر این خواسته‌ها ایستاده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه شهیدان نیروهای مسلح با آگاهی مسیر خدمت و شهادت را انتخاب کرده‌اند، بیان کرد: ما و امیرحسین سلیم‌زاده‌ها با پوشیدن این لباس، آن را صرفاً انتخاب یک شغل نمی‌دانستیم. روزی که وارد دانشگاه شدیم، به خدای رحمان قسم یاد کردیم که جان خود را فدای این کشور و مردم کنیم.

ناخدا یکم قنبری افزود: کسی که به قسمی که یاد کرده وفادار باشد، تا پایان پای آن می‌ایستد و به تکلیف خود عمل می‌کند. شهید سلیم‌زاده نیز چنین مسیری را انتخاب کرد و در راه دفاع از کشور به شهادت رسید.

وی با اشاره به وضعیت جسمانی شهید سلیم‌زاده در روزهای پیش از شهادت گفت: شهید مجروح بود و استراحت پزشکی داشت، اما چگونه می‌توان از تکلیف به صبر، استقامت و ایستادگی سخن گفت و همرزمان را تنها گذاشت؟

وی افزود: شهید امیرحسین سلیم‌زاده و دیگر شهدای حوزه پهپادی، از جمله شهدای دنا نمونه‌هایی از همین روحیه فداکاری و ایستادگی بودند. برخی از این شهیدان از برادران و کارکنان ما بودند و بیان همه خوبی‌های آنان برای من دشوار است.

ناخدا یکم قنبری خطاب به خانواده شهید سلیم‌زاده گفت: ما مسیرمان را خودمان انتخاب کرده‌ایم. امیرحسین عزیز نیز با پوشیدن این لباس، راه خود را انتخاب کرد و با ایستادن پای قسم و تکلیفی که بر عهده داشت، برای ارتش آبرو و عزت خرید.

وی در پایان با درود به روح پاک شهید امیرحسین سلیم‌زاده و دیگر شهدای نیروهای مسلح اظهار کرد: از مردم عزیز و ولایتمدار می‌خواهم دعا کنند فرزندان و برادران شما در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، شرمنده خون این شهدا و خانواده‌های محترم آنان نشوند.