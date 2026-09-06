شیراز؛ قطب نوظهور گردشگری سلامت منطقه با ۲۵ میلیون دلار ارزآوری

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- بهنام بهتری نژاد: شیراز سال‌هاست تنها مقصدی برای دیدن حافظیه، سعدیه و تخت‌جمشید نیست؛ شهری است که نام آن در میان بیماران بسیاری از نقاط ایران و کشورهای منطقه، با امید به درمان و بازگشت دوباره به زندگی گره خورده است. سابقه چند دهه‌ای آموزش پزشکی، حضور پزشکان متخصص و فوق‌تخصص و مراکز درمانی مجهز، فارس را به یکی از کانون‌های مهم درمان در جنوب کشور و منطقه تبدیل کرده است.

سال‌هاست بیمارانی از کشورهای مختلف منطقه برای دریافت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی راهی شیراز می‌شوند؛ سفری که مرز میان «درمان» و «گردشگری» را کمرنگ کرده و برای استان تنها یک رویداد پزشکی نیست. هر گردشگر سلامت، علاوه بر دریافت خدمات درمانی، هزینه اقامت، حمل‌ونقل و دیگر خدمات مورد نیاز خود را نیز در مقصد می‌پردازد؛ ظرفیتی که گردشگری سلامت را به یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی فارس تبدیل کرده است.

در شرایطی که هر گردشگر سلامت به طور میانگین بیش از سه هزار دلار برای فارس ارزآوری دارد، درآمد ارزی حاصل از حضور این گردشگران در طول یک سال به حدود ۲۵ میلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که نشان می‌دهد پشت درهای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شیراز، بازاری بزرگ برای اقتصاد استان و کشور در حال شکل‌گیری است.

اکنون شهر بین‌المللی سلامت شیراز نیز با هدف پیوند ظرفیت‌های پزشکی، درمانی، اقامتی و سرمایه‌گذاری، چشم‌انداز تازه‌ای پیش روی این صنعت قرار داده است؛ طرحی که در صورت تکمیل زنجیره خدمات و جذب سرمایه‌گذاری، می‌تواند مزیت پزشکی شیراز را به یک فرصت پایدار برای ارزآوری، اشتغال و رونق اقتصادی تبدیل کند.

۵۰ میلیون دلار ارزآوری سالانه، هزاران بیمار بین‌المللی و ظرفیت کم‌نظیر پزشکی؛ این‌ها تنها بخشی از فرصت‌هایی است که می‌تواند شیراز را به یکی از بازیگران اصلی بازار گردشگری سلامت منطقه تبدیل کند؛ فرصتی که تحقق کامل آن، نیازمند عبور از مسیر توسعه زیرساخت‌ها، تقویت ارتباطات بین‌المللی و ساختن برندی جهانی برای پزشکی شیراز است.

۳۰ درصد مراجعان درمانی شیراز از سراسر کشور می‌آیند

سید بصیر هاشمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه این شهر به عنوان یکی از قطب‌های پزشکی کشور و منطقه، گفت: حدود ۳۰ درصد از مراجعان به مراکز درمانی و بیمارستان‌های شیراز از سایر استان‌های کشور هستند و این حجم از مراجعات، توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی و احداث مراکز درمانی بزرگ و مجهز را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه شیراز به واسطه برخورداری از ظرفیت‌های علمی و درمانی گسترده، جایگاه ویژه‌ای در نظام سلامت کشور دارد، افزود: حضور اساتید برجسته علوم پزشکی و ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، ظرفیت بالایی برای تقویت صنعت گردشگری سلامت در این شهر ایجاد کرده است.

ظرفیت علمی شیراز، پشتوانه توسعه گردشگری سلامت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گردشگری سلامت را صنعتی پویا و رو به رشد در جهان دانست و گفت: مجموعه سلامت فارس با برخورداری از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پیشرفته، جایگاه معتبر بین‌المللی و ارائه خدمات گسترده به بیماران از سراسر کشور، به ویژه مناطق جنوبی، ظرفیت بالایی برای توسعه گردشگری سلامت دارد.

هاشمی ادامه داد: با توجه به جایگاه شیراز به عنوان قطب پزشکی کشور و منطقه و برخورداری از اساتید برجسته، زمینه مناسبی برای تقویت حضور فارس در بازار گردشگری سلامت وجود دارد و باید از این ظرفیت به شکل هدفمند استفاده کرد.

وی توسعه گردشگری سلامت را دارای آثار فراتر از حوزه درمان دانست و تصریح کرد: توسعه این صنعت علاوه بر ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری و کمک به رشد اقتصادی کشور، می‌تواند زمینه ارتقای جایگاه علمی و بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را نیز فراهم کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های تخصصی در این حوزه، گفت: همکاری با شرکت‌های توریسم درمانی نه تنها به توسعه گردشگری سلامت در شیراز کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش درآمد دانشگاه نیز نقش مؤثری داشته باشد.

گردشگری سلامت با ایجاد زیرساخت و تعاملات بین‌المللی

هاشمی با اشاره به ضرورت فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه گردشگری سلامت در فارس، اظهار کرد: ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تقویت تعاملات بین‌المللی و توسعه خدمات تخصصی به بیماران بین‌الملل، نقش مؤثری در ارتقای جایگاه دانشگاه و افزایش سهم آن در بازار گردشگری سلامت خواهد داشت.

وی افزود: برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های پزشکی شیراز باید زنجیره خدمات مورد نیاز بیماران بین‌الملل تقویت شود و با توسعه همکاری‌های تخصصی و بین‌المللی، زمینه حضور بیشتر بیماران خارجی و ارتقای جایگاه شیراز در بازار گردشگری سلامت فراهم شود.

پذیرش بیش از ۱۴ هزار بیمار بین‌الملل در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

امین نیاکان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر از ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق‌تخصصی به بیش از ۱۴ هزار بیمار بین‌الملل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه طی دو سال اخیر خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری سلامت، ساماندهی پذیرش بیماران خارجی و تقویت بازار سلامت عراق از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه در این حوزه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های علمی، تخصصی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حوزه گردشگری سلامت اظهار کرد: طی دو سال اخیر، بیش از ۱۴ هزار بیمار بین‌الملل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی زیرمجموعه دانشگاه پذیرش شده و از خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی بهره‌مند شده‌اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: برخورداری از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، امکانات تشخیصی و درمانی پیشرفته و ظرفیت‌های مطلوب بیمارستانی، این دانشگاه را به یکی از قطب‌های مهم ارائه خدمات درمانی به بیماران بین‌الملل در جنوب کشور تبدیل کرده است.

۲۶ مرکز درمانی شیراز مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل دارند

نیاکان با اشاره به زیرساخت‌های ایجادشده برای ارائه خدمات به بیماران خارجی گفت: در حال حاضر ۲۶ مرکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز دارای مجوز IPD یا بخش بیماران بین‌الملل هستند و این مراکز ظرفیت ارائه خدمات درمانی به بیماران خارجی را در چارچوب ضوابط و استانداردهای مربوطه دارند.

وی ادامه داد: توسعه و تقویت این مراکز در کنار ظرفیت‌های تخصصی و فوق‌تخصصی دانشگاه، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی بیماران بین‌الملل و تقویت جایگاه شیراز در حوزه گردشگری سلامت دارد.

۳ هزار دلار ارزآوری هر توریست سلامت برای فارس

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به ظرفیت اقتصادی گردشگری سلامت در فارس ادامه داد: هر گردشگر سلامت که وارد استان می‌شود، به طور میانگین بیش از سه هزار دلار ارزآوری به همراه دارد و مجموع درآمد ارزی حاصل از حضور گردشگران سلامت در طول سال به حدود ۲۵ میلیون دلار می‌رسد.

وی گفت: این ظرفیت نشان می‌دهد گردشگری سلامت تنها یک فعالیت درمانی نیست، بلکه می‌تواند نقش مهمی در ارزآوری و رونق اقتصادی استان و کشور ایفا کند.

ساماندهی ورود بیماران خارجی با سامانه جامع گردشگری سلامت

نیاکان با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع گردشگری سلامت کشوری از نیمه دوم سال جاری، گفت: از این تاریخ، پذیرش تمامی بیماران خارجی از طریق این سامانه انجام خواهد شد و این اقدام گامی مهم در ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در حوزه گردشگری سلامت است.

وی افزود: با راه‌اندازی این سامانه، امکان ساماندهی دقیق آمار بیماران بین‌الملل، نظارت بر فرآیند پذیرش و همچنین ساماندهی قیمت و تعرفه خدمات فراهم می‌شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: یکی از اهداف مهم این طرح، جلوگیری از فعالیت واسطه‌های غیرقانونی و ایجاد یک مسیر شفاف و قابل نظارت برای ورود بیماران خارجی به مراکز درمانی است تا بیماران بتوانند خدمات مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری دریافت کنند.

دفتر توریسم درمانی شیراز در بصره فعال شد

نیاکان همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌ها و جذب بیشتر بیماران عراقی خبر داد و گفت: در همین راستا، دفتر توریسم درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شهر بصره راه‌اندازی شده است تا زمینه معرفی ظرفیت‌های درمانی دانشگاه و جذب هدفمند بیماران عراقی فراهم شود.

وی افزود: تدوین مسیر مشخص و تحت نظارت دانشگاه برای پذیرش و ارائه خدمات به بیماران عراقی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا بیمار از زمان ورود تا دریافت خدمات درمانی و پیگیری‌های پس از درمان، مسیر مشخص، شفاف و قابل نظارتی داشته باشد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: هدف از این اقدام، علاوه بر افزایش جذب بیماران بین‌الملل، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران عراقی است.

شفافیت و حذف واسطه‌ها؛ رویکرد جدید گردشگری سلامت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان تأکید کرد: رویکرد دانشگاه در حوزه گردشگری سلامت، توسعه این ظرفیت بر پایه شفافیت، نظارت، کیفیت خدمات، حذف واسطه‌های غیرقانونی و صیانت از حقوق بیماران بین‌الملل است.

نیاکان افزود: تلاش می‌شود با ایجاد مسیرهای مشخص و قابل نظارت، ضمن افزایش جذب بیماران خارجی، تجربه‌ای مطلوب و رضایت‌بخش برای بیماران بین‌الملل فراهم شود.

شهر سلامت شیراز با وسعت حدود یک‌هزار هکتار

سعید مصفا مدیر پروژه شهر سلامت شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت این طرح گفت: شهر سلامت با وسعت حدود یک‌هزار هکتار، یکی از طرح‌های راهبردی فارس در حوزه پزشکی و درمان است که می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، به توسعه اقتصاد سلامت، اشتغال و گردشگری سلامت کمک کند.

وی افزود: طی سه تا چهار سال اخیر، تمرکز بر فعال‌سازی مجدد پروژه، توسعه زیرساخت‌ها و فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بوده و با انعقاد قراردادهای جدید و ورود به مرحله اجرایی، شهر سلامت از وضعیت رکود خارج شده است.

مصفا با بیان اینکه زیرساخت‌های فاز نخست شهر سلامت به مساحت ۱۳۸ هکتار تکمیل و پروانه بهره‌برداری آن صادر شده است، گفت: اکنون بستر لازم برای ورود سرمایه‌گذاران و استقرار مجموعه‌های تخصصی پزشکی، درمانی و خدمات سلامت فراهم است.

پیش‌بینی ایجاد ۳۵ هزار فرصت شغلی در شهر سلامت شیراز

مدیر پروژه شهر سلامت شیراز با اشاره به ظرفیت‌های علمی، پزشکی و گردشگری شیراز، ادامه داد: این شهر قابلیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت منطقه را دارد و شهر سلامت می‌تواند این ظرفیت‌ها را به یک مزیت اقتصادی پایدار تبدیل کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۳۵ هزار فرصت شغلی در افق نهایی طرح جامع شهر سلامت، خاطرنشان کرد: این پروژه صرفاً یک طرح درمانی نیست و می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی فارس تبدیل شود.

مصفا تأکید کرد: هدف نهایی، ایجاد مجموعه‌ای مجهز و رقابت‌پذیر است تا بیماران داخلی و خارجی، به‌ویژه بیماران کشورهای منطقه، شیراز را برای دریافت خدمات تخصصی درمانی به جای دیگر کشورها انتخاب کنند.