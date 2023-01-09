هوای قابل قبول برای مشهد/یک منطقه برای گروههای حساس ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس دادههای مرکز پایش آلایندههای زیست محیطی مشهد کیفیت هوای مشهد امروز نوزدهم دیماه با ثبت شاخص ۷۴ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
همچنین شاخص کنونی کیفیت هوا در مشهد با ثبت عدد ۸۴ نیز نشان از کیفیت هوای قابل قبول در شهر مشهد مقدس را دارد.
هماکنون هوا در ایستگاه آوینی در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد و برای بقیه ایستگاههای سطح شهر کیفیت هوای قابل قبول گزارش شده است.
در این شرایط، احتمال افزایش بروز علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماریهای قلبی یا ریوی و سالمندان وجود دارد که توصیه میشود افراد مبتلا به بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
نظر شما