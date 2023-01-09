پیشنهاد داروی خوراکی برای بیماران سرپایی کرونا در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جماعتی، با اشاره به برگزاری هشتاد و یکمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، اظهار داشت: در این جلسه، آخرین وضعیت دستورالعمل‌های درمانی کرونا در دنیا بررسی و مشخص شد که در زیرسویه های جدید اومیکرون که میزان بستری و مرگ و میر کمتری نسبت به سویه های قبلی نظیر دلتا دارند، باید به دنبال تقویت بخش سرپایی باشیم.

وی افزود: تغییری در درمان‌های بستری در راهنماهای بالینی در کشورهای مختلف ایجاد نشده اما در درمان سرپایی، بیشتر تمرکز بر درمان‌های خوراکی ضدویروسی به ویژه برای بیماران خفیف تا متوسط، در ۵ روز اول بیماری، برای افراد مسن، بیماران با ضعف سیستم ایمنی و بیماران دارای عوامل خطر است چراکه این عوامل موجب شدت بیماری می‌شود و توصیه بر این است که در ۵ روز اول، این بیماران از داروهای ضدویروسی خوراکی استفاده کنند.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد: یکی از بهترین داروهای ضدویروسی خوراکی، «پکسلووید» است که در راهنماهای بالینی خیلی از کشورها، توصیه و در مطالعات مختلف، نشان داده شده که تأثیر این دارو در کاهش بستری شدن بیماران خفیف تا متوسط که با توجه به شرایط شأن (افراد با سن بالا، ضعف سیستم ایمنی و وجود عوامل خطر) تحت درمان با این دارو قرار گرفته اند، بیش از ۸۰ درصد بوده است.

جماعتی ادامه داد: داروی دیگر خوراکی، «مولنوپیراویر» است که کمتر از ۵۰ درصد در شرایط مشابه با داروی «پکسلووید» برای آن دسته از بیماران، در کاهش بستری شدن بیمارستانی، تأثیر داشته است. برای کمک به عدم اشغال بالای تخت‌های بیمارستانی، خستگی کادر درمانی و صرف هزینه‌های بالا، توصیه بر این است که بخش سرپایی تقویت شده و استفاده از داروهای خوراکی ضدویروسی گسترش یابد تا میزان بستری شدن کاهش یابد و فشار زیادی به اقتصاد کشور، بیمارستانها و پرسنل آنها وارد نشود.

وی با اشاره به مصرف فرم خوراکی داروی «رمدسیویر»، گفت: رمدسیویر خوراکی و پرودراگ های این دارو که در مطالعه‌ای در ژورنال پزشکی نیوانگلند به آن پرداخته و با داروی پکسلووید مقایسه شده، از نظر تأثیرگذاری، اختلاف چندانی در کاهش بستری بیماران خفیف تا متوسط با همدیگر ندارند و می‌تواند از سوی سازمان غذا و دارو مورد ارزیابی قرار گیرد اما بر اساس مطالعات و یافته‌های بیشتر در مورد داروی پکسلووید و استفاده از آن در راهنماهای بالینی کشورهای مختلف، تاکید کمیته علمی، بررسی و ارزیابی پکسلووید است.

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا تصریح کرد: در صورت تأیید داروی پکسلووید و ورود آن به فهرست دارویی کشور، موارد و شرایط مصرف آن توسط وزارت بهداشت مشخص می‌شود و مصرف آن برای همه مبتلایان کرونا به ویژه آنهایی که ضعف در سیستم ایمنی، سن بالا و بیماری زمینه‌ای ندارند، در هیچ کشوری توصیه نشده است.

جماعتی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های ارائه شده در کمیته علمی کشوری کرونا، زیرسویه BA.۵ به تدریج در حال کاهش است، گفت: در حال حاضر شیوع زیرسویه های BA.۲.۷۵، XBB.۱ و BQ در کشور در حال افزایش است که این زیرسویه ها می‌توانند از نظر سرایت زایی، جدی باشند اما از نظر مرگ و میر و بستری، نسبت به زیرسویه های قبلی، ممکن است تفاوت زیادی نداشته باشند. در برخی کشورها از جمله آمریکا، زیرسویه XBB.۱.۵ در حال افزایش است که سرایت زایی و تکثیر بالایی دارند اما از نظر شدت بیماری، بستری و مرگ و میر، تفاوت چشمگیری با زیرسویه های غالب برخی کشورها ندارند.

وی ضمن تاکید بر لزوم تقویت بخش سرپایی در مدیریت کرونا در کشور، یادآور شد: با توجه به موج‌ها و جهش‌هایی که در ویروس کرونا شکل می‌گیرد که سرایت زایی سویه ها معمولاً افزایش می‌یابد اگرچه شاید میزان بستری و مرگ و میر، چندان افزایش نیابد، لازم است که تمرکز بیشتری بر تقویت بخش سرپایی در درمان کرونا شود چراکه با محدودیت تخت‌های بیمارستانی، خستگی کادر درمانی و مشکلات آموزشی برای پزشکان، دستیاران و این ترن‌ها با اشغال سایر بخش‌های بیمارستانی برای بیماران کرونایی روبرو می‌شویم و نیاز است که بار بیمارستانی و فشار بر سیستم درمانی، اضافه نشود.