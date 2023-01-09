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۱۹ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۵۰

به پیشنهاد وزیر ارتباطات؛

وزیر علوم و ارشاد عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شدند

وزیر علوم و ارشاد عضو کارگروه اقتصاد دیجیتال شدند

وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و علوم، تحقیقات و فناوری به تازگی عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، به پیشنهاد وزیر ارتباطات و تصویب هیئت دولت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر علوم به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمدند.

وزرای ارتباطات، صنعت، اقتصاد، دفاع، کار، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این به عضویت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درآمده بودند.

کارگروه اقتصاد دیجیتال در دی ماه سال گذشته به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی آن از کل اقتصاد کشور، مندرج در اهداف کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، به استناد اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل و در هیئت دولت تصویب شد.

توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، برطرف کردن موانع و شتاب‌بخشی به شکل‌گیری زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال، حمایت از پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال و فناور پایه، بسترسازی برای توسعه اشتغال فناورانه پایه، برطرف کردن موانع فعالیت پلتفرم‌های ایرانی در سطح بین‌المللی و توسعه مهارت‌های الزام‌آور اقتصاد دیجیتال، از جمله وظایفی است که این کارگروه برای تحقق آن‌ها باید تلاش کند.

بر اساس این مصوبه، تصمیم‌گیری درباره امور اجرایی در موضوعات مربوط به اقتصاد دیجیتال و تصویب و اصلاح آئین‌نامه و مقررات مربوط به این بخش به وزیران عضو کارگروه تفویض شد.

به گزارش مهر، طرح حمایت از کسب و کارهای مجازی پیش از این به تصویب این کارگروه درآمده بود و هم اکنون لایحه حفاظت از داده های شخصی در دستور کار این کارگروه قرار دارد و مراحل نهایی را سپری می کند.

کد مطلب 5677487

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