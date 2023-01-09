به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، حمید ذوالفقاری با اشاره به اینکه برگزاری رویداد مسئله محور «شروع»، با هدف هدایت تحصیلی پروژه ها و پایان‌نامه‌ها برای رفع نیازها و چالش‌های کشور انجام می‌شود افزود: در این طرح، دانشجوها و اساتیدی که دلشان برای پیشرفت کشور می‌تپد فرصتی پیدا می‌کنند که در کشورشان نیازهای واقعی را رفع کنند و در کنار آن توانمندی و دانش خود را هم ارتقا دهند.

سرپرست معاونت نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به رویداد مسئله محور «شروع» گفت: برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور نیاز داریم که دانشگاه‌ها به تسریع توسعه فناوری در کشور کمک کنند و پس از تجربه‌ های فراوان به این نتیجه رسیدیم که برخی از مسائل کشور در دانشگاه‌ها به خوبی تعریف نمی‌شود و دانشگاه‌ها به سمت حل مسائل اساسی و کلیدی کشور هدایت نمی‌شوند.

ذوالفقاری ادامه داد: رویداد مسئله محور «شروع» ۲ هدف ارزشمند دارد. نخست اینکه در جریان این رویداد، جامعه دانشگاهی با مسائل کشور آشنا می شوند. دومین هدف این رویداد، تیم سازی است. افراد در این رویداد کار تیمی با هدف مشخص را تمرین می‌کنند و فرا می‌گیرند و پس از آن هم اگر راغب به ادامه همکاری باشند حتی اگر طرح‌شان موفق نشد، باز هم به عنوان فرد موثر در رفع چالش‌ها، در تیم‌های دیگر‎‌ها از آنها کمک می‌گیریم.

سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی با تاکید بر اینکه به طور کلی این طرح در جهت هدایت تحصیلی دانشجوها در راستای پیشبرد اهداف کشور اجرا می‌شود ، گفت: مهمترین هدف از برگزاری رویداد مسئله محور «شروع» این است که دانشجوها در پروژه ها و پایان‌نامه‌های خود با حل مسائل واقعی کشور آشنا شوند و حل مسئله واقعی را تمرین کنند. همچنین با برگزاری چنین رویدادی منابع حمایتی معاونت علمی ریاست جمهوری به صورت هدایت شده و هدفمندتر جهت حل مسایل کشور تخصیص پیدا می‌کند.

ذوالفقاری با اشاره به اینکه تاکنون رویداد شروع در ۳ دانشگاه برگزار شده است گفت: در این ۳ دانشگاهی که رویداد اجرا شده، بازخوردها خوب بوده است و از این رو در نظر داریم که این طرح را به دانشگاه های سراسر کشور که علاقمند به اجرای آن هستند، تسری دهیم.

وی با تاکید به اینکه رویداد مسئله محور «شروع» نسبت به طرح‌های گذشته معاونت اهداف متفاوت و جدیدی را دنبال می‌کند، به کانون‌های هماهنگی ارتباط دانشگاه با صنعت اشاره کرد و افزود: در کانون های ارتباط دانشگاه با صنعت، یک پروژه در صنعت از طریق یک استاد یا عضو هیات علمی به دانشگاه ارجاع می‌شود و از این طریق استاد با کمک دانشجوهای خود برای رفع مشکل تلاش می‌کنند. اما در رویداد شروع، یک پروژه تعریف شده و سپس به اجزای کوچکی خرد می‌شود. موضوع برای تمامی اعضا از جمله دانشجو و استادها مطرح می‌شود و هر کسی از دید خود به موضوع نگاه می‌کند. در این رویداد ممکن است موضوعی بین رشته‌ای یا چند رشته‌ای بوده و نیاز به فعالیت چندین گروه روی موضوع باشد.

رویداد مسئله محور «شروع» به بخش خصوصی برون سپاری شده است

ذوالفقاری با اشاره به اینکه اغلب فعالیت‌های معاونت علمی از طریق برون سپاری انجام می‌شود گفت: این رویداد نیز توسط بخش خصوصی و منتورهای جوان و با تجربه برگزار می‌شود . در این رویداد ، مجموعه‌هایی متشکل از جامعه دانشجویان و اساتید که بیرون از دانشگاه دارای شرکت مرتبط هستند یا تجربه‌های مشابه دارند و به طریقی می‌توانند نیازهای صنایع را شناسایی کنند، متولی ایجاد یک سری از رویدادها و تشکیل جمع‌هایی می‌شوند که افراد در آنها مسائل واقعی کشور را به اشتراک می‌گذارند.

سرپرست معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی گفت: در حال حاضر ۲ مجموعه از بخش خصوصی دانش بنیان برای برگزاری این رویداد انتخاب شده که در صورت علاقمند و واجد شرایط بودن مجموعه‌های بیشتر ، امکان افزایش مجموعه‌ها حتی به ۱۰ مجموعه همکار را هم داریم.

رویداد مسئله محور «شروع»، رویدادی دانشگاهی است که با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برگزار می‌شود هدف از این رویداد کمک گرفتن از جامعه دانشگاهی جهت یافتن راه حل مناسب برای مسائل و مشکلات واقعی کشور است. همچنین این رویداد در نظر دارد با توسعه فعالیت های خود به نقش آفرینی دانشگاهها و دانشجویان در تحقق اقتصاد دانش بنیان کشور کمک کند.