۱۴۵ محکوم تحت تعقیب در خوزستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌الله سفیدپوست در تشریح نتایج طرح «رعد» اظهار کرد: افزایش سطح امنیت و مقابله با برخی بزه‌ها مهمترین اهداف اجرای طرح رعد در خوزستان است.

وی با اشاره به کشف چهار خودرو و موتورسیکلت سرقتی، و توقیف ۲۶۵ خودرو و موتورسیکلت فاقد پلاک و پلاک مخدوش، عنوان کرد: در این طرح ۱۵۲ فقره انواع سرقت، هفت فقره پرونده تیراندازی، هشت قبضه سلاح جنگی، ۴۷ فشنگ جنگی، پنج تیغه خشاب کلاش و کالای قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان با اشاره به اینکه در این مرحله از طرح «رعد» ۱۵ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۵۲ معتاد متجاهر جمع آوری و ۲۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است، بیان کرد: در این مرحله ۱۰ نفر عامل تیر اندازی و پنج نفر از دارندگان سلاح و مهمات دستگیر شدند.

سرهنگ سفیدپوست با بیان اینکه در اجرای این طرح مقدار یک هزار و ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد، گفت: در این رابطه برای متهمان پرونده تشکیل و به مراجع قضائی تحویل داده شدند.