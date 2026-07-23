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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۱۰

حملات موشکی آمریکا به اطراف اندیمشک و امیدیه

حملات موشکی آمریکا به اطراف اندیمشک و امیدیه

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت اما این حملات تلفات جانی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این حملات هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته است.

کد مطلب 6897238

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