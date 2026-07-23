حملات موشکی آمریکا به اطراف اندیمشک و امیدیه

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت اما این حملات تلفات جانی نداشت.