حملات موشکی آمریکا به اطراف اندیمشک و امیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: این حملات هیچگونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته است.
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه هدف حمله موشکی ارتش تروریست آمریکا قرار گرفت اما این حملات تلفات جانی نداشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: نقاطی در اطراف شهرهای اندیمشک و امیدیه مورد حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: این حملات هیچگونه تلفات جانی یا مجروحی در پی نداشته است.
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