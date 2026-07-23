ترامپ: پیوستن اسرائیل به جنگ با ایران تبعاتی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با نشریه آکسیوس گفت که به‌ طور جدی در حال بررسی ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است.

در حالی که ناظران و تحلیلگران مسائل سیاسی و حتی بازارهای بین المللی نیز اطمینان چندانی به تهدیدات و وعده های مذاکره و توافق که از سوی دونالد ترامپ مطرح می‌شود، از خود نشان نمی‌دهند؛ وی بار دیگر تهدیدات خود علیه ایران را تکرار کرده و مدعی شد که در حال بررسی آغاز حمله‌ای بزرگ‌تر از هر زمان دیگری علیه ایران است. وی گفت که در آستانه تصمیم‌گیری است و خود را برای این تصمیم آماده می‌کند.

ترامپ با اشاره به احتمال مشارکت رژیم صهیونیستی در حمله مورد ادعای خود گفت: اگر از تل آویو درخواست شود، آن‌ها ظرف دو دقیقه به حملات علیه ایران می‌پیوندند، اما ما نیازی به آن‌ها نداریم.

ترامپ بدون اشاره به فقدان تاب آوری جبهه داخلی رژیم صهیونیستی نسبت به حملات موشکی ایران که در جنگ ۴۰ روزه به اثبات رسیده است، گفت که پیوستن اسرائیل به حملات علیه ایران پیامدهایی خواهد داشت.

ترامپ در این گفتگو مدعی شد که ایرانی‌ها خواهان مذاکره هستند، اما در حال حاضر برای بستن یک توافق آمادگی ندارند و هنوز سختی کافی نکشیده‌اند.