آمادگی ستاد بحران آستارا در پی بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت رضایی پور ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان آستارا که در فرمانداری آستارا برگزار شد، اظهار داشت: در پی صدور اطلاعیه سازمان هواشناسی در خصوص نفوذ توده هوای سرد و بارش زا به کشور و آغاز بارش به صورت برف در مناطق جلگه‌ای و کوهستانی آستارا، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان با هدف مدیریت این رویداد طبیعی برگزار شد.

فرماندار آستارا از آماده باش کامل نیروهای خدماتی شهرداری‌های آستارا و لوندویل برای مقابله با هر نوع حادثه احتمالی خبر داد و افزود: کلیه عوامل شهرستان درصدد هستند تا اقدامات خود را در راستای خدمت‌رسانی صحیح و اصولی به شهروندان مدیریت کنند.

وی در خصوص آماده سازی سریع لوازم و تجهیزات ضروری ادارات مربوطه و بکارگیری سریع نیروهای انسانی، ماشین‌آلات، تهیه نمک و غیره تاکید کرد و از پیمانکاران بخش خصوصی خواست ماشین آلات سنگین، نیمه سنگین، کمک دار و رانندگان خود را در اختیار ستاد مدیریت بحران قرار داده و از هرگونه بهانه جویی پرهیز کنند.

رضایی پور بر تأمین سوخت روستاییان در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی تاکید کرد و گفت: سوخت نانوایی‌های دوگانه‌سوز تأمین تا مشکلی در خصوص تهیه نان برای مردم پیش نیاید.

وی با تاکید بر آمادگی دهیاران برای مدیریت بارش برف به ویژه در مناطق صعب‌العبور و کوهستانی تاکید کرد و گفت: مدیران از مأموریت‌های غیر حضوری و مرخصی‌ها تا پایان وضعیت پرهیز کنند.

فرماندار آستارا همچنین با اشاره به تعطیلی برخی مدارس آستارا به دلیل بارش برف گفت: با اعلام آموزش و پرورش شهرستان، همه مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی شهرستان به دلیل بارش برف تعطیل است.

فرماندار آستارا با تاکید بر پرهیز از مسافرت‌های غیرضروری به استان گیلان از محور اردبیل تصریح کرد: هم اکنون ارتفاعات شهرستان شاهد بارش برف سنگین است و با تلاش شبانه روزی راهداران تردد با زنجیر چرخ در محور گردنه حیران آستارا در جریان است.