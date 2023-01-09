استفاده از ظرفیت ۴ کلانشهر شمال غرب کشور برای احیای دریاچه ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهدی زاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری دومین نشست مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مراکز استان‌های شمال غرب کشور با حضور رؤسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران ارومیه، تبریز، اردبیل و زنجان به میزبانی شهرداری کلانشهر ارومیه برگزار شد، افزود: در این نشست پیرامون مباحث اقلیمی و محیط زیست کلان شمال غرب کشور به ویژه دریاچه ارومیه مباحثی مطرح شد، امیدواریم بتوان از ظرفیت‌های ۴ کلانشهر شمال غرب کشور در راستای احیای دریاچه ارومیه بهره برد.

وی ادامه داد: تأمین درآمدهای پایدار برای شهرداری‌ها و استفاده از ظرفیت مناطق آزاد از عمده مباحثی بود که در دومین نشست مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهر و شهرداران مراکز استان‌های شمال غرب کشور پیرامون آنها بحث و تبادل نظر شد.

مهدی‌زاده بیان کرد: در این نشست تصمیمات خوبی با توجه به ظرفیت‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در این ۴ مرکز استان شمال غرب اتخاذ شد.

شهردار ارومیه افزود: در این نشست پیرامون حوزه‌های مختلف اقتصادی و درآمدهای پایدار و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد ماکو و جلفا و همچنین تصویب اساسنامه این مجمع مشورتی مباحثی گفتگو و تبادل نظر شد.

وی برهم‌افزایی در استفاده از ظرفیت‌های مشترک منطقه‌ای تاکید کرد و گفت: با توجه به ایفای نقش ۴ مرکز استان شمال غرب در اقتصاد کلان کشور و برخورداری آنها از ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای، خواهیم توانست از این ظرفیت‌های بودجه‌ای در درآمدزایی و ایجاد منابع مالی پایدار به ویژه در حوزه گمرکات استفاده کنیم.

مهدی زاده یادآور شد: همچنین در این نشست پیرامون استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد ماکو و جلفا در راستای تأمین ماشین آلات شهرداری‌های کلانشهرهای کشور رایزنی شد.