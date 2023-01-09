طرح انتقال آب دریاچه ارومیه توسط دستگاه های نظارتی بررسی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عتباتی ظهر دوشنبه در بازدید از تونل خط انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه اظهار کرد: با هدف صیانت از حقوق عامه، طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه به صورت کارشناسی و فنی در حال بررسی است.

وی ادامه داد: در بازدید امروز آخرین وضعیت اجرای این طرح ملی به خصوص ترمیم ۸۰۰ متر آسیب دیده تونل را مورد بررسی قرار گرفت تا تصمیمات لازم برای رفع مشکلات احتمالی گرفته شود.

عتباتی با تقدیر از عملکرد مطلوب شرکت توسعه آب و نیروی ایران به عنوان مجری و قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار طرح این طرح، وجود هرگونه خطای انسانی و نقص فنی را در ۸۰۰ متر آسیب دیده را رد کرد و گفت: در بررسی‌ها مشخص شده که ریزش‌ها به علت فشار بالای آب و شرایط خاص زمین بوده و آسیب عملاً اجتناب ناپذیر بوده است.

وی با اشاره به سرعت مناسب در عملیات ترمیم تونل این خط انتقال، تاکید کرد: بر اساس بررسی‌ها انجام شده با میانگین ترمیم روزانه ۱۰ متر تا امروز ۶۸۰ متر لاینینگ بخش‌های آسیب دیده به اتمام رسیده است و ۱۲۰ متر باقی مانده نیز باید تا پایان بهمن ماه به پایان برسد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با بیان اینکه در شورای حقوق بیت المال این طرح به صورت ویژه بررسی شده است، اضافه کرد: لزوم رعایت استانداردهای زیست محیطی، دادن حق آبی کشاورزان بالا دستی و رعایت الزامات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از مهمترین مصوبات این شورا بوده است.

وی همچنین از تصویب رفع معارض در پنج کیلومتر از اطراف رودخانه گدار و دریاچه پشت سد کانی سیب به عنوان دیگر مصوبات شورای حقوق بیت المال خبر داد و افزود: هدف همه مصوبات اجرای سریع طرح با هدف احیای دریاچه ارومیه و کمک به مردم در آبادانی منطقه است.

عتباتی نقش مردم را در احیا دریاچه ارومیه مهم دانست و گفت: با مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی می‌توان کمک شایانی به احیای دریاچه ارومیه کرد.

پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه که تا کنون سه هزار و۶۰۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده یکی از پروژه‌های عظیم ملی بوده که حفاری ۳۶ کیلومتر تونل آن در طول ۵ سال یک رکورد در کشور می‌باشد و این پروژه در دو فاز انجام می‌پذیرد که با تکمیل فاز اول آن در بهمن ماه سال جاری ۳۰۰ میلیون متر مکعب در سال به دریاچه ارومیه وارد خواهد شد و با تکمیل فاز دوم آن ۱۸۰ میلیون مترمکعب نیز به این میزان آب اضافه خواهد شد.