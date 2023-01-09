به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت خارجه کانادا در بیانیه‌ ای اعلام کرد که این کشور ۲ فرد و ۳ نهاد ایرانی را به بهانه نقض حقوق بشر تحریم می‌ کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، «ملانی جولی» وزیر خارجه کانادا امروز دوشنبه با نقض منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل با اعلام تحریم های ضدایرانی، در بیانیه‌ ای مداخله‌ جویانه مدعی شد که ایران باید به سرکوب اغتشاش گران پایان دهد!

افرادی که در لیست تحریم های امروز کانادا قرار گرفته اند، عبارتند از:

- وحید یامین‌پور: معاون وزیر ورزش و جوانان

- محسن قمی: عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو هیئت نظارت بر مطبوعات و شورای عالی انقلاب فرهنگی

از سوی دیگر نهادهای ایرانی که در فهرست تحریم های اوتاوا قرار گرفتند نیز عبارتند از:

- بنیاد پانزده خرداد

- روزنامه ایران

- هیئت نظارت بر مطبوعات

ساعاتی پیش هم انگلیس، فرانسه و آلمان در اقدامی مداخله جویانه از احضار دیپلمات ایران در پایتخت های متبوع خود به بهانه مشابهی خبر دادند.

از زمان آغاز اغتشاشات پراکنده در ایران، کشورهای غربی و آمریکا ضمن اعمال تحریم علیه مقامات حقوقی و حقیقی ایران، به تحریک و تشویق اغتشاشگران دامن زده اند.

به گزارش مهر، پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفت: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر می‌رسد همانطور که اروپایی‌ها تروریسم را به بد و خوب تقسیم می‌کنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم می‌کنند.

وی افزود: اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد می‌گویند و مقامات امنیتی با آن برخورد می‌کنند.

کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام می‌گذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب می‌شود و به امنیت شهروندان توجه دارد.