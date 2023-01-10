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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۷:۴۰

به دنبال پیش بینی کاهش دما در اکثر نقاط کشور مطرح شد؛

هشدار و توصیه های هلال احمر درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن

هشدار و توصیه های هلال احمر درباره گازگرفتگی با مونوکسید کربن

اداره کل آموزش همگانی جمعیت هلال احمر در خصوص خطر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن هشدار داد و توصیه‌هایی را برای جلوگیری از گازگرفتگی ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل آموزش همگانی جمعیت هلال احمر اعلام کرد: باتوجه به هشدار هواشناسی و پیش بینی کاهش دما در اکثر نقاط کشور و به دنبال آن افزایش استفاده از وسایل گرمایشی همچون بخاری های گازی، نفتی، شومینه، پکیج، آبگرمکن، موتورخانه و …، احتمال وقوع مسمومیت با گاز منواکسید کربن، بالا می رود. اگر از این وسائل استفاده می شود حتماً یک راه برای گردش هوا باید در نظر گرفته شود.

بی احتیاطی و نا آگاهی در راه اندازی وسایل گرمایشی موجب می شود که این وسایل به درستی کار نکند و عدم کارکرد صحیح آن بسیار خطرساز است. از هموطنان درخواست می‌شود از ایمن بودن وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنند.

مونوکسید کربن گازی بی رنگ و بی بو است و علائم مسمومیت با گاز منواکسید کربن شامل: ضعف و بیحالی، سردرد، سرگیجه، تهوع و استفراغ، ایجاد حالت دوبینی و کاهش سطح هوشیاری است و چنانچه اگر افراد در این محیط قرار گیرند دچار حالت تشنج و بیهوشی شده و حتی دچار کما یا مرگ می شوند.

اگر با فردی که دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شده بود برخورد کردید، ضمن تماس فوری با اورژانس و آتش نشانی باید او را از محل خارج و به فضای باز منتقل کنیم.

کد مطلب 5678191

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