یخ زدگی جاده های کوهستانی گلستان/ تردد با زنجیرچرخ ممکن است

غلامرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از روز گذشته (دوشنبه) شاهد بارش برف در اغلب نواحی استان به ویژه در مناطق کوهستانی بودیم.
معاون راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان با اشاره به باز بودن همه محورهای مواصلاتی استان، افزود: هم اکنون تردد در جادههای کوهستانی از جمله خوش ییلاق، توسکستان و درازنو با زنجیرچرخ ممکن بوده و پلیس اجازه تردد بدون زنجیر را نخواهد داد.
وی بیان کرد: از امشب، پدیده یخبندان را داریم که سبب یخ زدگی جادهها خواهد شد لذا مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، سفرهای خود را به آخر شب موکول نکنند.
بیکی ادامه داد: اکیپهای راهداری در گردنهها و محورهای برف گیر حضور داشته و عملیات برفروبی و نمک پاشی را انجام میدهند.
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