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۲۰ دی ۱۴۰۱، ۹:۰۰

معاون راهداری گلستان خبرداد؛

یخ زدگی جاده های کوهستانی گلستان/ تردد با زنجیرچرخ ممکن است

یخ زدگی جاده های کوهستانی گلستان/ تردد با زنجیرچرخ ممکن است

گرگان- معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به برودت هوا از شامگاه سه شنبه گفت که با توجه به یخ زدگی جاده ها مردم سفرهای خود را به آخر شب موکول نکنند.

غلامرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از روز گذشته (دوشنبه) شاهد بارش برف در اغلب نواحی استان به ویژه در مناطق کوهستانی بودیم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان با اشاره به باز بودن همه محورهای مواصلاتی استان، افزود: هم اکنون تردد در جاده‌های کوهستانی از جمله خوش ییلاق، توسکستان و درازنو با زنجیرچرخ ممکن بوده و پلیس اجازه تردد بدون زنجیر را نخواهد داد.

وی بیان کرد: از امشب، پدیده یخبندان را داریم که سبب یخ زدگی جاده‌ها خواهد شد لذا مردم از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و در صورت ضرورت، سفرهای خود را به آخر شب موکول نکنند.

بیکی ادامه داد: اکیپ‌های راهداری در گردنه‌ها و محورهای برف گیر حضور داشته و عملیات برفروبی و نمک پاشی را انجام می‌دهند.

کد مطلب 5678245

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