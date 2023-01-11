واگذاری ۱۴ سالن ورزشی اسدآباد به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمدپناهی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: طبق ماده ۸۸ قانون واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بر اساس ابلاغ اداره کل ورزش و جوانان استان باید ۱۴ اماکن ورزشی شهرستان در قالب مزایده به شکل قرارداد اجاره‌ای به بخش خصوصی واگذار شود که در این مزایده اولویت با هیأت‌های ورزشی خواهد بود.

وی با اشاره به آغاز مزایده از هفدهم تا ۲۴ دی‌ماه تصریح کرد: در صورتی که هیأت‌های ورزشی در اولویت اول راغب به شرکت در این مزایده نباشند، قهرمانان سطوح بین‌المللی، کارشناسان و مربیان تربیت بدنی و نیز باشگاه‌های مجوزدار سطح شهرستان در اولویت این مزایده خواهند بود.

مدیر اداره ورزش و جوانان اسدآباد با بیان اینکه از سال ۸۴ واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی مصوب شده است و مزایده اماکن ورزشی در کشور انجام می‌شود، افزود: افراد علاقمند با مراجعه به سامانه setadiran.ir می‌توانند در این مزایده شرکت کنند.

صمدپناهی تأکید کرد: درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی به بخش خصوصی به حساب خزانه می‌رود و به هر میزان که سهم شهرستان باشد، از درآمد اماکن به حساب اداره کل واریز و اداره کل سهم شهرستان را واریز می‌کند و با این درآمد کمبودهای اعتباری شهرستان در حوزه ورزش رفع خواهد شد.

وی از افتتاح و بهره‌برداری زمین چمن استادیوم آزادی این شهرستان در سال آینده خبر داد و گفت: زمین چمن استادیوم مجموعه آزادی شهرستان در شهریورماه سال گذشته آغاز شد که اکنون تمام مراحل کار در این زمینه به اتمام رسیده و آخرین مرحله آن کاشت چمن بوده که منتظر مساعد شدن شرایط آب و هواست.

مدیر اداره ورزش و جوانان اسدآباد گفت: با کاشت چمن طبیعی استادیوم این طرح قابل افتتاح و بهره‌برداری خواهد بود و مطالبه چندین ساله جوانان اسدآبادی در خصوص زمین چمن طبیعی استادیوم رفع می‌شود.