  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ دی ۱۴۰۱، ۱۶:۲۹

پنجره مهر؛

پل «درودگاه» زیر آب رفت

پل «درودگاه» زیر آب رفت

بوشهر- بالاآمدن آب رودخانه دالکی باعث شده تا پل ورودی روستای درودگاه در شهرستان دشتستان به زیر آب برود.

دریافت 13 MB

به گزارش خبرنگار مهر، پل درودگاه ظهر سه‌شنبه به خاطر بالاآمدن آب رودخانه دالکی زیر آب رفته است تا تردد برای اهالی روستا سخت شود.

پل درودگاه نیز که به وسیله اهالی روستا احداث شده است، دارای چهل سال قدمت است.

احداث پل جدید با ارتفاع بیشتر یکی از مطالبات اهالی این روستا است که احداث پل امسال کلنگ‌زنی شده ولی همچنان در مرحله تجهیز کارگاه متوقف بوده است.

برای احداث پل جدید درودگاه بر روی رودخانه ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه می‌شود.

طول پل جدید ۱۶۴ متر و عرض آن هشت متر شامل هفت متر سواره رو و نیم متر پیاده رو در طرفین است و دارای ۶ دهانه ۲۰ متری به اضافه پنج دهانه باکسی است.

کد مطلب 5678821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها