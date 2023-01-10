پل «درودگاه» زیر آب رفت

به گزارش خبرنگار مهر، پل درودگاه ظهر سه‌شنبه به خاطر بالاآمدن آب رودخانه دالکی زیر آب رفته است تا تردد برای اهالی روستا سخت شود.

پل درودگاه نیز که به وسیله اهالی روستا احداث شده است، دارای چهل سال قدمت است.

احداث پل جدید با ارتفاع بیشتر یکی از مطالبات اهالی این روستا است که احداث پل امسال کلنگ‌زنی شده ولی همچنان در مرحله تجهیز کارگاه متوقف بوده است.

برای احداث پل جدید درودگاه بر روی رودخانه ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه می‌شود.

طول پل جدید ۱۶۴ متر و عرض آن هشت متر شامل هفت متر سواره رو و نیم متر پیاده رو در طرفین است و دارای ۶ دهانه ۲۰ متری به اضافه پنج دهانه باکسی است.