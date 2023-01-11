تلاش اتحادیه اروپا برای گرفتن حق السهم از شرکتهای فناوری بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به گفته یک منبع آگاه کمیسیون اتحادیه اروپا قصد دارد قبل از ارائه قانونی که شرکت های بزرگ فناوری و مخابراتی را وادار به پرداخت هزینه های توسعه شبکه اینترنت می کند، درباره هزینه های سرمایه گذاری و طرح های آن برای زیرساخت ابر رایانشی از این شرکت ها سوالاتی بپرسد.

شرکت های دویج تله کام، اورنج، تلفونیکا، تلکام ایتالیا و دیگر اپراتورهای بزرگ مخابراتی معتقدند چنین اقدامی در جهت آن است که هریک از شرکت کنندگان در بازار سهم خود از توسعه شبکه اینترنت را بپردازند زیرا ۶ تهیه کننده بزرگ محتوا بیش از نصف ترافیک داده اینترنت را به خود اختصاص می دهند.

گوگل (زیرمجموعه آلفابت)، نتفلیکس، متا، آمازون و دیگر شرکت های بزرگ فناوری معتقدند این اقدام در حقیقت مالیات ترافیک اینترنت به حساب می آید و ممکن است قوانین بی طرفی اینترنت در اروپا برای برخورد یکسان با طرفین را نقض کند.

به گفته یک منبع آگاه، کمیسیون اتحادیه اروپا هفته آینده تصمیم دارد یک طرح مشاوره عمومی با پرسشنامه ای طولانی اجرا کند، البته ممکن است زمان اجرای طرح تغییر کند. احتمالاً حدود ۱۲ هفته طول بکشد تا کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس قانونی را آماده کند که کشورهای اتحادیه اروپا و قانونگذاران منطقه درباره آن بحث و گفتگو کنند.

کمیسیون از شرکت های بزرگ فناوری و مخابراتی درباره مقدار سرمایه گذاری شان، روند تکامل و اینکه آیا شکاف سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر سوالاتی می پرسد. بخش دیگر سوالات مربوط به دیدگاه آنها درباره انتقال به زیربنای ابر رایانشی و سرمایه گذاری مورد نیاز می شود. این درحالی است که رگولاتورها می خواهند درباره موضوعاتی فراتر از هزینه های کابل ها و دکل های مخابراتی سوال بپرسند.