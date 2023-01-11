به گزارش خبرگزاری مهر، عصر جمعه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱ همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) مرحله استانی اولین جشنواره ملی بداهه‌نویسی بانوان خوشنویس ایران با کتابت اسامی و القاب حضرت فاطمه زهرا (س) در رشته‌های نستعلیق و شکسته نستعلیق در سالن آسمان حوزه هنری قم برگزار می‌شود.

جوایز این جشنواره در مرحله ملی عبارتند از ۱۵ جایزه نقدی ۵۰ میلیون ریالی به ۱۵ هنرمند برتر و ۱۰۰ جایزه نقدی ۵ میلیون ریالی به ۱۰۰ هنرمند منتخب.

مرحله استانی اولین جشنواره ملی بداهه‌نویسی بانوان خوشنویس ایران با عنوان «مشق مادر» هم‌زمان با دیگر نقاط کشور از ساعت ۱۵ تا ۱۷ روز جمعه در سالن آسمان حوزه هنری قم به نشانی؛ خیابان چهارمردان، انتهای کوچه ۱۷، حوزه هنری استان قم، طبقه ۴ برگزار می‌شود. مراسم اختتامیه این جشنواره ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات برگزاری جشنواره به وب سایت www.artqazvin.ir مراجعه کنند.