اعلام رسمی طلب پرسپولیس از AFC

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس مذاکراتی را با کنفدراسیون فوتبال آسیا برای گرفتن مطالباتش از این نهاد انجام داده است. پرسپولیس به واسطه حضور چند ساله در لیگ قهرمانان آسیا و کسب عنوان نایب قهرمانی در این رقابت‌ها، به دلیل تحریم‌های بانکی نتوانست مطالبات خود را از AFC دریافت کند؛ مطالباتی که بر اساس ادعای رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است.

درویش امروز چهارشنبه در نشست خبری خود گفت: نامه‌ای را به فدراسیون فوتبال دادیم که طلبمان را می‌خواهیم. گفتند فیفا باید مشخص کند مبلغش چقدر است و باید بدهیم. طلب ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا هم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است که یک راهکاری را پیشنهاد کردند.

وی به جلساتی که با اینفانتینو رئیس و شیخ سلمان رئیس AFC در جریان مسابقات جام جهانی قطر اشاره کرد و افزود: وزیر ورزش ایران هماهنگی‌هایی را انجام داد. مهدی تاج رئیس فدراسیون هم آنجا بود. راهکاری را در نظر گرفتند که قرار است آن روش را برای دریافت پول پیش ببریم.

درویش همچنین گفت: شاید نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان، بدهی از گذشته بود که آنها را پرداخت کردیم و حدود ۹۰۰ هزار دلار بدهی خارجی هم شامل آن بود.