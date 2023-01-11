از کنایه درویش به استقلال تا دلیل جدایی لوکادیا و تاسیس بانک!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ظهر امروز در یک نشست خبری حاضر شد و ضمن تشریح آخرین شرایط این باشگاه، به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

درویش در ابتدا گفت: تقریباً یک سال است که توفیق خدمت به پرسپولیس و هوادارانش را دارم. همه هم به مشکلات واقف هستند. مشکلات از هر جهت و هر ابعاد خیلی زیاد بوده است. اگر من از برخی مشکلات آگاه بودم، شاید به باشگاه نمی‌آمدم اما همکاران به ما کمک کردند تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم. از همکارانم در باشگاه تشکر می‌کنم.

وی افزود: طلبکاران زیادی داشتیم. از ۲۵ سال پیش طلبکار داشتیم و پس از رفتن باشگاه به بورس، آن‌ها آمدند و طلب خود را خواستند. پول سهام، برای مردم است و ما باید حافظ آن باشیم و طلب‌ها را پرداخت کنیم. شاید نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان، بدهی از گذشته بود که آنها را پرداخت کردیم و حدود ۹۰۰ هزار دلار بدهی خارجی را هم دادیم.

درویش تاکید کرد: اولین چیزی که مد نظرمان بود ایجاد ساختار مناسب بود. چیزی که به نظرم کمتر به آن توجه شده بود. تلاش این بود در تیم‌های پایه و حتی بزرگسالان در ابعاد مختلف حقوقی و بین المللی و … را بر یک اصولی استوار کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تاکید کرد: وقتی پای خصوصی سازی وسط می‌آید، وقتی سهام ما واگذار می‌شود باید در بورس شاخص‌ها را رعایت کنیم. اگر آن شاخص‌ها را نداشتیم، نمی‌توانستیم در بورس فعالیت کنیم. از این جهت کار ما سخت‌تر شد. جایی آمدیم که ساختار و حسابرسی آن‌چنانی نداشت. اگر هم داشت بر اساس شاخص‌هایی بود که از قبل تعیین شده بود. بورس اولویت‌هایی دارد که تا آن روز برای ما مشخص نبود باید چه کاری انجام بدهیم.

درویش درباره شایعه جدایی اش از باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: نمی دانم چه بوده است که نامه‌هایی در این باره بیان شده است. باید از خودشان بپرسید اما نکته اینجاست که باشگاه طبق قوانین سازمان بورس باید دو تا سه عضو اقتصادی در هیأت مدیره داشته باشد. حالا ما باید در هیأت مدیره خود بررسی کنیم چنین اعضایی داریم یا نه. سپس در این باره تصمیم گیری می‌شود. جای نگرانی نیست.

وی درباره دوران وزارت حمید سجادی و عملکرد او گفت: حدود ۴۰ سال است در این زمینه‌ها کار می‌کنم و مدیران زیادی را دیده‌ام که هر یک تلاش کرده‌اند. درباره آقای سجادی باید بگویم او هم ورزشکار بوده است و هم مدیریت کرده و در دانشگاه نیز تدریس می‌کند. به نظرم اگر ایشان با توجه به شناخت کاملی که از ورزش دارد موفق نشود دیگر اقبالی به سایر مدیران ورزشی نیست. واقعاً کار کرده‌اند و امیدوارم این روند ادامه داشته باشد.

درویش بار دیگر درباره احتمال تغییر در هیات مدیره یادآور شد: الزاماتی را بورس دارد که اعضای هیات مدیره باید حتماً دو تا سه عضو اقتصادی داشته باشد. الزامات بورسی است که باید آنها باشند. من از زمان حضور در پرسپولیس چنین گروهی را برای راهبردهای اقتصادی داشتم اما حالا الزامات بورس است که اعضای اقتصادی در هیأت مدیره داشته باشد.

وی در خصوص فسخ قرارداد با کارگزار باشگاه پرسپولیس گفت: قبل از من قرارداد بسته شده بود. از روزی که من آمدم از قرارداد ۶۰۰ میلیاردی زیر ۲۰ میلیارد به ما دادند. تا روزی که بودند این رقم را دریافت کردیم. در صورتی که فکر می‌کردیم ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان می‌گیریم که خیلی به ما کمک می‌کرد. آن رقم‌ها برای تیترها بود. سپس ایراداتی داشت که بخش حقوقی باید تصمیم بگیرد. در نهایت مجمع ما را مکلف به فسخ قرارداد کرد که در مجاری حقوقی در حال بررسی همان پرونده هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل پرسپولیس درباره احتمال تیمداری این باشگاه در سایر رشته‌ها گفت: در دهه ۶۰ مدیریت بسکتبال را بر عهده داشتم که در همان دوران آقایان خوردبین و علی پروین می‌آمدند و به ما سر می‌زدند. به هر حال تصمیم گرفتم از آن موقعی که آمدم هزینه سازی نکنم. الان همچنان برخی طلبکاران را داریم. نمی‌خواهم مشکل ایجاد شود.

درویش خاطرنشان کرد: ضمن اینکه الان الزامات AFC است که برای یک سال آینده تیم بانوان داشته باشیم. نمی‌دانیم تیمداری بانوان در فوتسال است یا فوتبال که باید آن را انجام دهیم. علاوه بر این چوگان هم که ورزش ایرانی است را راه اندازی می‌کنیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره گزارش سازمان حسابرسی در خصوص برخی ابهامات در قراردادها و پرداختی ۸۹۰ میلیون تومان برای مشاورها و یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای واسطه‌ها در دوران مدیرعامل قبلی گفت: اینها مربوط به دوران ما نیست‌. چیزی که بر نتابیدند و زاویه داشتند بحث همین دلال‌ها بود. ما بازیکنان را مستقیم گرفتیم. ما چنین قراردادی را نداریم و شما نمی‌بینید. از ما شکایت‌هایی در همین زمینه‌ها کردند که اساس آن صحیح نیست. پرونده‌ای داریم که روزی ۲۰ هزار دلار طلب داشته است اما حالا به ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. وقتی وارد این قرارداد می‌شوید نکات عجیبی پیدا می‌شود که من از بخش حقوقی و آقای دوام تشکر می‌کنم. رفتیم و حکم‌هایی گرفتیم که واقعاً ماحصل تلاش‌های زیادی برای این کار انجام شده است.

وی درباره عدم شفاف سازی درباره پرونده آنتونی استوکس و جدایی شجاع خلیل زاده گفت: یکی از پرونده‌هایی که باید در همان ابتدا پولش را می‌دادیم پرونده استوکس بود. آقایان بر فرض مثال در سال ۹۲ - ۹۳ به یک رستوران بدهی داشتند و این طلبکار از من درخواست جلسه کرد. او را دیدم و گفتم من طلبکارم اما دیدیم حق دارد و پولش را دادیم.

درویش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان مطالبات پرسپولیس از فیفا و AFC گفت: اتفاقاً نامه‌ای را به فدراسیون فوتبال دادیم که طلبمان را می‌خواهیم. گفتند فیفا باید مشخص کند مبلغش چقدر است و باید بدهیم. طلب AFC هم ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است که یک راهکاری را پیشنهاد کردند. جلسه‌ای را در دوران جام جهانی با اینفانتینو رئیس و شیخ سلمان رئیس AFC داشتیم که وزیر ورزش هماهنگ کرد. مهدی تاج رئیس فدراسیون هم آنجا بود. راهکاری را در نظر گرفتند که قرار است آن روش را برای دریافت پول پیش ببریم.

وی درباره بحث هزینه‌های مدیران باشگاه پرسپولیس برای حضور در جام جهانی قطر گفت: من دعوت بودم و هزینه‌ای نداشت. اعضای هیأت مدیره هم خودشان آمدند. البته نامه زدم پولش را بدهیم اما فعلاً پاسخ نداده‌اند!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره روند رسیدگی به پرونده جدایی یورگن لوکادیا از این تیم، گفت: همه واقف هستند لوکادیا نه بحث مالی و نه بحث ورزشی داشت. او به دلایل دیگری رفت. روز اول نامه زد و درخواست ۴۸ ساعت مجوز خروج اورژانسی را بابت مشکلات خانوادگی داشت که جزو قوانین فیفا است. سپس وکیلش اعلام کرد لوکادیا بر می‌گردد ولی وقتی رفت عکسش را عمل کردند و مواردی را عنوان کردند که فوتبالی نبود. یقین دارم اگر بحث سیاسی نشود به حقوق خودمان می رسیم.

درویش در رابطه با امور مربوط به دریافت مجوز حرفه‌ای سازی گفت: جلسات متوالی در این خصوص داشتم. ضمن اینکه از آقای امیرعلی حسینی معاون بین الملل باشگاه تشکر می‌کنم. او تا ۵ صبح بیدار می‌ماند تا با خارجی‌ها مکاتبه کند و کارها را پیش ببرد. الان هم اسامی بازیکنان و کادر فنی در سایت AFC منتشر شده است که فیفا تایید کرد.

وی درباره نقل و انتقالات زمستانی پرسپولیس گفت: یحیی گل محمدی هنوز اسم بازیکن خاصی را نداده است. فقط عیسی آل کثیر بود که او را جذب کردیم و قراردادش را هم ثبت می‌کند.

درویش در واکنش به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت ساختمان باشگاه پرسپولیس که بابت شکایت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی مصادره شده بود اظهار کرد: بابت شکایت شستا فدراسیون فوتبال پول داده بود که همان پول را هم گویا پرداخت کردند. حالا قرار است این مسائل حل شود. وزیر ورزش هم نامه زده است تا موضوع همچنان پیگیری شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص ابهامات مالی در پولی که به یکی از بانک‌های کشور داده شده و وام ۱۳۵ میلیارد تومانی که گرفته است اما باید ۸۰ میلیارد تومان تا تیرماه سال ۱۴۰۲ پرداخت کند، گفت: می‌خواهم بگویم عدد موجود در بانک شهر خیلی بیشتر است. می‌خواهیم پولی را هم به آن اضافه کنیم تا بخش بدهی‌های خودمان را همراه با دو سه طرح اقتصادی دنبال کنیم تا پول وام را پس بدهیم.

«چرا اجرای تبلیغات محیطی پرسپولیس به سازمان لیگ داده شده است و تکلیف طلب باشگاه در این زمینه چیست؟ درویش در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: بیش از ۱۰ جلسه در این باره داشتیم. نقطه نظراتی داریم که به تفاهم نرسیدیم. قبلاً توافق کردیم سه میلیارد بدهیم بابت هر بازی که اوکی بود. امسال اما رقم بالاتری را خواستند که نپذیرفتیم. بعد از آن متوجه شدیم که بخشی از جایگاه‌های مربوطه را فروخته‌اند. حالا قرار است ببینیم بابت هشت بازی که در خانه داشتیم چقدر پول باید بگیریم و سپس توافق جدید کنیم.

درویش ادامه داد: ما با درودگر رئیس امور بازاریابی سازمان لیگ توافق کردیم اما این اتفاق شکل نگرفت چون درودگر رفت. جلسات پرتنشی را هم پشت سر گذاشتیم که شنبه یا یکشنبه به توافق لازم برسیم. آنها باید ۳۰ درصد تبلیغات را استفاده می‌کردند اما الان بیشتر پخش کرده‌اند و باید حساب و کتاب کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس در واکنش به اینکه آیا قرار است قرارداد محمد عمری افزایش هنگفت داشته باشد؟ گفت: خیر اینگونه نیست. ما سرمایه گذاری کردیم و این اتفاق نمی‌افتد.

«آیا قرارداد مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس افزایش مدلی داشته است؟ درویش در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر، تاکید کرد: شاید مدت قرارداد را اضافه کرده باشیم اما مبلغ قرارداد نه!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره نشست با رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: ایشان به ما خیلی محبت داشتند. قرار بود در مورد پرونده‌های جاری صحبت کنیم. پیشنهاد می‌دهیم یک شعبه دادگاه برای ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال داشته باشیم. خوب است که یک نفر باشد تا بتواند پرونده‌های ما را بررسی کند و همچنین برای استقلال هم چنین وضعیتی شکل بگیرد.

درویش همچنین درباره احتمال تاسیس بانک «پرسپولیس» نظیر آنچه که باشگاه استقلال برای آن برنامه دارد، با کنایه گفت: توانایی آنها زیاد است! ما در کاری که تخصص نداشته باشیم وارد نمی‌شویم. تاسیس بانک، معیارهایی می‌خواهد و اگر شورای اقتصادی ما تصمیم بگیرد، پیگیری می‌کنیم.