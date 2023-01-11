خلاقیت و نگاه دقیق بانوان نقش بسزایی در بهبود فرآیندها دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه سینا؛ عبداله سلطانی ثانی مدیرعامل شرکت ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، از زحمات و تلاش‌های بانوان همکار تقدیر و تشکر کرد.

مدیرعامل بیمه سینا با اشاره به اهمیت حضور بانوان در فعالیت‌های اجتماعی گفت: مادر و زن ستون اصلی و مهم زندگی است که نقشی بسیار اساسی در ایجاد یک جامعه سالم ایفا می‌کند.

وی بیان داشت: نگاه هنرمندانه و تیزبینانه بانوان می‌تواند موجب ارتقا کمی و کیفی فعالیت‌های شرکت شود، همچنین با استفاده از تفکر خلاق در زندگی کاری و فعالیت‌های روزمره خود می‌توانید کارهای سخت را آسان کرده و با نتایج شگفت‌انگیزی روبه‌رو شوید.

نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا افزود: ذات روز زن و تکریم مقام مادر، قدردانی است. روزهایی در تقویم به ثبت رسیده که جلوه‌هایی از زیبایی هر جامعه را نمایان می‌کند که آن را جشن می‌گیرند و روز مادر در تقویم همه جوامع از جایگاهی ویژه برخوردار است.

سلطانی ثانی با تاکید بر استفاده از تجارب، دانش و علوم روز توسط کارکنان تصریح کرد: اصلاح فرآیندها و بهبود فعالیت‌های اجرایی شرکت مستلزم نگاه کارشناسی و تخصصی کارکنان به وظایف محوله است که بانوان با ارائه نظرات دقیق و خلاقانه خود می‌توانند نقس بسزایی در توسعه شرکت و حرکت به سمت اهداف عالی ترسیم شده داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه کارکنان از نظر احساسی روی شغل خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و از آن امنیت می‌گیرند، گفت: خلاقیت می‌تواند ترس از شکست را تا حد زیادی کاهش دهد و تمام افراد بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی خود می‌توانند ایده‌های جدید و خلاقانه را برای رسیدن به نتیجه‌ای بهتر ارائه و آن پیاده‌سازی کنند.

در پایان این مراسم از بانوان شاغل در ستاد مرکزی بیمه سینا و همزمان در شعب سراسر کشور با اهدا گل تقدیر به عمل آمد.