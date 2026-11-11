به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تقویم مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، نسخه رسمی و نهایی تقویم سال ۱۴۰۶ هجری شمسی را تدوین و منتشر کرد. این تقویم شامل اطلاعات جامع تطبیق تقویم‌های هجری شمسی، هجری قمری و میلادی، مناسبت‌های مصوب شورای فرهنگ عمومی، اعیاد ملی و مذهبی، تعطیلات رسمی و رویدادهای نجومی سال آینده است.

اعلام ساعت دقیق تحویل سال ۱۴۰۶

بر این اساس لحظه تحویل سال ۱۴۰۶ هجری شمسی به ساعت رسمی جمهوری اسلامی ایران، ساعت ۲۳ و ۵۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه روز شنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ هجری شمسی، مطابق با ۱۱ شوال ۱۴۴۸ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۷ میلادی خواهد بود.

گنجاندن جدول مشاغل و اصناف در تقویم جدید

از ویژگی‌های بارز تقویم منتشرشده در سال جاری، گنجانده شدن جدول و برنامه‌ریزی‌های مربوط به مشاغل، اصناف و حرفه‌هاست که می‌تواند به عنوان یک مرجع کاربردی برای فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی و صنفی مورد استفاده قرار گیرد.

دریافت نسخه نهایی تقویم