به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبداللهی گفت: بعضی از خدمات فیزیوتراپی تحت پوشش بیمه پایه هستند، ولی اغلب کدهای فیزیوتراپی توسط بیمه های پایه پوشش داده نمی شود و بیمه های تکمیلی هم به صورت ناقص پوشش می دهند.

وی با انتقاد از تاخیر طولانی مدت بیمه ها در پرداخت مطالبات مراکز فیزیوتراپی، افزود: یکی از بیمه های تکمیلی، ۱۴ ماه است که مطالبات مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد را نداده است و همین موضوع باعث بی انگیزه شدن همکاران ما برای عقد قرارداد با بیمه ها است.

عبداللهی ادامه داد: بد عهدی بیمه های پایه و تکمیلی، باعث شده رغبت مراکز فیزیوتراپی به خصوص مراکز درجه یک که از تجهیزات و امکانات مجهزتری برخوردارند، تمایلی به عقد قرارداد با بیمه های پایه و تکمیلی نداشته باشند.

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران تاکید کرد: ناگفته نماند که خدمات فیزیوتراپی نسبت به سایر درمان ها، ارزان تر است.