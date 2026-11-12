به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای ایتالیایی «ایل فاتو کوتیدیانو»، آنجلو بونلی، نماینده حزب مخالف دولت «اتحاد سبزها و چپ» در پارلمان ایتالیا، در جریان جلسه پرسش و پاسخ با آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه این کشور، درباره وضعیت وخیم بهداشتی در غزه و اقدامات دولت ایتالیا در این زمینه پرسش‌هایی را مطرح کرد.

وی همچنین با اشاره به حضور «ایتان زئیف»، شهرک‌نشین صهیونیست در ایتالیا، دیدار او با ماتئو سالوینی، معاون نخست‌وزیر ایتالیا را مورد پرسش قرار داد.

بر اساس این گزارش، لورا بولدرینی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان ایتالیا، از دیگر نمایندگان مخالف بود که دولت این کشور را به دلیل محکوم نکردن خشونت‌های شهرک‌نشینان صهیونیست در کرانه باختری به شدت مورد انتقاد قرار داد.

بولدرینی خطاب به تاجانی گفت: چگونه می‌توان این رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز با مردم فلسطین را تحمل کرد و حتی یک انگشت هم تکان نداد؟

وی همچنین با بیان اینکه «هیئت صلح» که ایتالیا بخشی از آن است تا به حال چه کار مفیدی انجام داده است، خاطرنشان کرد: گذرگاه‌های نوار غزه باید بازگشایی و کمک‌های بشردوستانه باید بلافاصله وارد این منطقه شوند.