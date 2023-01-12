مردمی بودن آثار یکی از نقاط قوت جشنواره ملی تئاتر رضوی است

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش زارعی شامگاه چهارشنبه در نشست خبری شانزدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در تبریز عنوان کرد: قصد داریم امسال در مقایسه با سال گذشته یک گام بیشتر در خصوص کیفی سازی جشنواره و حمایت‌های صورت گرفته از سوی بنیاد امام رضا و ارشاد استان آذربایجان شرقی برداریم.

وی ادامه داد: جشنواره‌های موضوعی و محتوایی مانند جشنواره دفاع مقدس، جشنواره رضوی، جشنواره نمایش‌های عاشورایی و مانند آنها پس از چند دوره برگزاری به لحاظ موضوع و محتوا و ساختار به بن بست خورده و برگزار کننده‌های این جشنواره باید چاره‌ای به این امر اندیشیده و کیفیت برگزاری جشنواره را افزایش دهند.

وی افزود: جشنواره رضوی نیز در مدتی به بن بست خورده بود که با جذب هنرمندان و نویسندگان حرفه‌ای برای تولید محتوا در عرصه کارهای پژوهشی چاره اندیشی شد.

زارعی با اشاره به اینکه کارهای پژوهشی در بین آثار دریافت شده در دستور کار هنرمندان قرار داده می‌شود ادامه داد: آثار تولید شده باید مختص به جشنواره رضوی بوده و سیره علمی و عملی علی بن موسی الرضا (ع) را در پی داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه هنرمندان بیشتر به جنبه شفائی امام رضا توجه می‌کنند ادامه داد: شفا یکی از عناصر مهم امام رضا (ع) است اما در کنار آن شخصیت والای امام رضا جنبه علمی، سیاسی، حکومتی و سیره زندگی نیز از جنبه‌های قابل توجه او می‌باشد که در این خصوص تلاش می‌شود تا در جشنواره رضوی به کارهای پژوهشی پرداخته شود.

زارعی مردمی بودن آثار را یکی از اولویت‌های این جشنواره دانست و افزود: علاوه بر اجرای جشنواره و مسابقه باید برای مردم نیز اجرا داشته باشد تا بتوان مردم را نیز در این رویداد مهم سهیم کنیم.

وی اظهار کرد: پس از جشنواره بین المللی فجر که جوایز و کمک هزینه‌های آن در سال جاری افزایش یافته است جشنواره رضوی دومین رویداد تئاتری کشور می‌باشد که جوایز و کمک هزینه‌های آن نسبت به جشنواره‌های دیگر افزایش یافته است و هدف از این کار افزایش انگیزه شرکت کننده‌های جشنواره می‌باشد.

وی گفت: ایده‌های دیگری نیز در نظر داریم که محدودیت بودجه‌ای از قول ما به شما جلوگیری می‌کند اما اگر بتوان اسپانسری پیدا کرد شاید بتوانیم گامی در جهت بین المللی شدن جشنواره برداریم و چند کشور اسلامی شیعه نیز در جشنواره شرکت کنند.

زارعی اظهار کرد: هشت نمایشنامه اصلی توسط نویسندگان معروف و مطرح تئاتری نوشته شده و در سایت بارگذاری شده است تا گروه‌هایی که به دنبال نمایشنامه‌های تازه و پر محتوا هستند می‌توانند به سایت مراجعه کرده و از این هشت نمایشنامه استفاده کنند تا در روزهای آتی ۲٠ نمایشنامه دیگر نیز بر آنها افزوده خواهد شد.

وی در خصوص هشت نمایشنامه بارگذاری شده در سایت خبر داد: قرار بر این است تا در روزهای آتی این هشت نمایشنامه به زبان عربی ترجمه شوند تا کشورهای اسلامی و عربی قرار بگیرد تا آنها از آن استفاده کرده و دو یا چند اثر نیز در جشنواره شرکت داده شوند تا زمینه بین المللی شدن این امر فراهم شود.