به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان، بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های شهرستان میبد با اشاره به بازدید از طرح های آبی و برقی در این شهرستان اظهار کرد: پست برق ۲۰/۶۳ کیلو ولت مزرعه کلانتر در این بازدید به بهره برداری رسید وعملیات اجرایی احداث پست برق ۶۳/۲۳۰ کیلو ولت نارین قلعه میبد آغاز شد که تلاش می شود در مدت ۲۴ ماه این پست تکمیل شود تا تامین برق صنایع با مصرف بالا اتفاق افتد.

وزیر نیرو با اشاره به بازدید ازطرح های آبی عنوان کرد: فاضلاب شهر میبد از مطالبات مردم میبد بود که امروز فاز اول طرح شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر میبد به بهره برداری رسید و اتصال تمام مشترکین به شبکه فاضلاب برقرار خواهده شد و در ادامه بخش هایی از شهر که به شبکه فاضلاب متصل نشدند در مرحله بعد عملیات اجرای شبکه اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: پروژه تامین آب پایدار و با کیفیت شهر میبد از پروژه هایی بود که در این سفر عملیات اجرایی آن آغاز شد.

محرابیان با اشاره به تنش آبی در این شهرستان گفت: تابستان سال جاری بخشی از پروژه به بهره برداری خواهد رسید و بخش دیگر آن در سال آینده تکمیل می شود.

وزیر نیرو با بیان اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از برنامه ها و استراتژی های دولت سیزدهم است گفت: بالاترین پتانسیل در تامین انرژی های تجدیدپذیر به ویژه انرژی خورشیدی در کشور وجود دارد.

وی افزود: پروژه های بسیاری در نقاط کشور در زمینه تامین انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که با توجه به پتانسیل استان یزد در تولید برق، موقعیت جغرافیایی آن، وضعیت تابش خورشید و همچنین استقبال سرمایه گذاران استان، در دو مرحله مناقصه سراسری در کشور، سرمایه گذاران پروژه های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر مشخص شد و عملیات اجرایی آن ها نیز آغاز شد که امید است شاهد اتفاقات خوبی در استان باشیم.

محرابیان ادامه داد: تامین روشنایی و کفایت نور با توجه به انتقادات مردم میبد با کمک شرکت برق در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.