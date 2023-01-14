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۲۴ دی ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

یک تیم از جدول لیگ برتر بسکتبال کنار گذاشته شد

یک تیم از جدول لیگ برتر بسکتبال کنار گذاشته شد

با رای کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال، تیم توفارقان از جدول رقابت های لیگ برتر کنار گذاشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اخیر کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به منظور رسیدگی به تخلفات تیم توفارقان آذرشهر برگزار شد و به صدور حکم مبنی بر حذف این تیم از جدول رقابت ها منجر شد.

این تصمیم در آستانه دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال اتخاذ شد در حالی که توفارقان با تنها دو برد در قعر جدول رده بندی قرار داشت.

این تیم در هفته سوم لیگ برتر از انجام دیدار برابر شهرداری گرگان امتناع کرد و هفته گذشته دیدار برابر صنایع هرمزگان را با باخت فنی تمام کرد.

در همین راستا و با توجه به قانون فیبا مبنی بر حذف یک تیم در صورت ثبت دو باخت فنی، توفارقان از جدول مسابقات کنار گذاشته شد.

کد مطلب 5681831

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