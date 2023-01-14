یک تیم از جدول لیگ برتر بسکتبال کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اخیر کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال به منظور رسیدگی به تخلفات تیم توفارقان آذرشهر برگزار شد و به صدور حکم مبنی بر حذف این تیم از جدول رقابت ها منجر شد.

این تصمیم در آستانه دیدارهای هفته نوزدهم لیگ برتر بسکتبال اتخاذ شد در حالی که توفارقان با تنها دو برد در قعر جدول رده بندی قرار داشت.

این تیم در هفته سوم لیگ برتر از انجام دیدار برابر شهرداری گرگان امتناع کرد و هفته گذشته دیدار برابر صنایع هرمزگان را با باخت فنی تمام کرد.

در همین راستا و با توجه به قانون فیبا مبنی بر حذف یک تیم در صورت ثبت دو باخت فنی، توفارقان از جدول مسابقات کنار گذاشته شد.