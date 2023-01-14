به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پانزدهمین جایزه جلال آل احمد با معرفی برگزیدگان این جایزه ادبی شامگاه امروز شنبه ۲۴ دی در تالار وحدت برگزار شد.
علی رمضانی مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در این مراسم گفت: امشب در این محفل پرشمار اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه جلالآلاحمد را معرفی کرده و از بین ۲۰ نامزد، برگزیدگان معرفی میشوند.
وی افزود: از دبیر علمی این جایزه و دستاندرکاران این جایزه تشکر میکنم؛ بیش از ۲۷۰۰ جایزه که به دبیرخانه رسید در چهار گروه اصلی نقد ادبی، داستان کوتاه، مستند نگاری و رمان تقسیم بندی شدند و ما شاهد رشد کمی و کیفی آثار بودیم.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران گفت: به غیر از چهار بخش اصلی در دو بخش ویژه با عنوان شهید سلیمانی و مدافعان سلامت آثار سه سال گذشته این حوزهها بررسی شدند؛ همچنین بخش ویرایش نیز امسال دومین دوره خود را تجربه میکند و به بهترین ویرایش جایزه داده میشود.
وی افزود: در پانزدهمین دوره جایزه جلال آل احمد از ۸۵۸ ناشر آثارشان مورد ارزیابی قرار گرفت و ۱۴ ناشر به بخش نهایی رسیدند که از این تعداد ۳ ناشر از استانهای قم، کرمان و خراسان رضوی نیز حضور داشتند همچنین ۴ خانم نیز به بخش نهایی رسیدند.
در ادامه وجیهه سامانی بیانیه هیئت علمی این جایزه ادبی را خواند.
امیدوارم به غنا ادبیات کشور اضافه شود
یاسر احمدوند معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: ادبیات کنونی مطمئناً با ادبیات قبل از انقلاب متفاوت است وقتی در طول سال ۱۵۰۰ رمان تولید میشود نشان دهنده این است که این جامعه، جامعه پویایی است و امید دارم سال به سال به غنا ادبیات کشور اضافه شود.
نمیتوانم خوشحالی خود از انتشار حجم کتابهای خواندنی را پنهان کنم
در ادامه غلامعلی حدادعادل با گرامیداشت یاد جلالآل احمد گفت: امیدوارم در معرفی و بزرگداشت جلال بکوشیم چراکه اهمیت جلال را از نسل ما باید پرسید آن هم وقتی کتاب غرب زدگی در سال ۴۱ منتشر شد و به ما در برابر فضایی که در انتظارمان بود مصونیت بخشید.
وی افزود: اعتراف میکنم یکی از افراد مؤثر زندگی من جلال بوده و خوشحالم که او نماد نویسندگی در دوران پس از انقلاب شده است.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی گفت: خوشحالی خود را از بیرون آمدن این همه کتاب خواندنی در فضای ادبی، ایرانی و اسلامی نمیتوانم پنهان کنم آن هم در شرایطی که در سال ۶۰ در به در به دنبال کتابهای داستان بودیم که هم بخوانیم و هم معرفی کنیم اما پیدا نمیکردیم.
حدادعادل افزود: در عالم دینی این ادبیات به سبک امروز جدید است و این از برکات انقلاب است که هر نویسندهای فکر خود را مستقل مینویسند و این پدیدهای است که در قالب یک نهال تنومند در آمده است و باید قدر این نهال را دانست.
جلالآلاحمد نماد تمدن ایرانی و اسلامی است
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم گفت: در باب فعالیتهای فرهنگی وارد فصل جشنوارههای بزرگ شدیم و روزهای به یاد ماندنی برای اهالی فرهنگ و ادب پیش رو داریم و امید داریم این یک شروع خوب باشد که اوج فرهیختگی جوانان ایران زمین باشد.
وی افزود: نقش جلال آل احمد در دهه ۴۰ به خوبی گفته شد چراکه ۶۰ سال از نهضت امام میگذرد و در شصتمین سال کتاب جلال هستیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جلال یک مسئله مهم را روایت میکند و برای ما نماد تمدنی ایرانی و اسلامی در برابر هجمه غربی است.
وی افزود: در دوره انقلاب اسلامی جلال پاسداشت یک مبارزه طولانی با جریان فکری مهاجم و مرزهای هویت ایرانی است که در روزگاری این پرچم را بلند کرده که غیر ممکن بوده و باید تلاش کرد این جایزه با رونق بیشتری برگزار شود.
اسماعیلی گفت: ما به آموزش در این عرصه نیازمندیم و در ۳۱ استان امسال دوره آموزشی جلال برگزار شد اماما نیازمندیم نویسندگان فعال در این حوزه رشد کنند و امید داریم بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم.
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